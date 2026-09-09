'부러진 다리' 그라운드 떠나갈 듯한 절규→고통에 몸부림 긴급 이송…구단주까지 병문안 "수술은 성공적"

아유브 엘카이비의 부상 장면. 사진=스포츠 뉴스 아프리카

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[스포츠조선 강우진 기자]에반겔로스 마리나키스 노팅엄 포레스트 구단주가 심각한 부상을 당한 올림피아코스의 공격수 아유브 엘카이비를 병문안했다. 마리나키스는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 노팅엄과 그리스 수페르리가 올림피아코스를 동시에 운영하고 있다.

영국 더선은 '마리나키스는 다리가 골절되는 부상을 당한 엘카아비를 병원에서 만났다'고 보도했다.

엘카아비는 지난 6일 열린 올림피아코스와 볼로스의 리그 경기에서 부상을 당했다. 엘카아비는 전반 막판 골문을 향해 달려가던 중 상대 골키퍼와 충돌했고, 이 과정에서 다리가 골절됐다. 엘카아비는 고통에 몸부림쳤고, 비명을 질렀다. 그는 들것에 실려 나간 뒤 병원으로 긴급 이송됐다. 충돌 당사자인 마리오스 사암파니스 골키퍼는 이 장면을 보고 장갑을 낀 손으로 얼굴을 가리며 큰 충격을 받은 모습이었다.

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사진=올림피아코스 FC

엘카이비의 부상 정도가 심하기 때문에 선수 생명이 위험할 수 있다는 우려도 나왔다. 마리나키스는 직접 병상에 누워 있는 엘카아비를 찾아 위로했다. 마리나키스는 병원에서 찍은 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 올리며 응원의 메시지도 함께 전했다.

마리나키스는 "엘카이비의 회복을 기원하며 세상의 모든 기운이 당신과 함께하기를 바란다"며 "당신은 강하며 이번 시련 역시 이겨낼 것이라고 확신한다"고 전했다.

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또 그는 "수술은 매우 잘 끝났고, 이제 가장 중요한 것은 회복해서 더욱 강한 모습으로 돌아오는 것"이라며 "올림피아코스의 모든 식구가 당신의 곁에 있다는 사실을 알아줬으면 한다"고 덧붙였다.

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엘카이비도 SNS를 통해 부상 이후 자신을 응원해 준 사람들에게 감사의 뜻을 표했다.

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그는 "우리 올림피아코스 팀 닥터가 시행한 수술은 성공적으로 끝났다"며 "회장님과 감독님, 그리고 선수들, 스태프가 보내준 응원에 감사드린다"고 전했다.

엘카이비는 "메시지 등으로 응원해준 올림피아코스 팬 여러분께도 감사드린다"며 "더욱 강해진 모습으로 돌아오겠다"고 강조했다.

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엘카아비는 지난 시즌 올림피아코스에서 핵심적인 역할을 수행했다. 그는 그리스 1부리그에서 득점왕에 오르기까지 했다. 베테랑 엘카아비는 이제 재활에 전념해야 한다. 올림피아코스는 지난 시즌 리그 우승을 놓친 뒤 정상 탈환을 노리고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com