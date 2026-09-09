[오피셜]'韓 축구 레전드' 박지성 옆에서 탐욕부리던 '그 선수', 마침내 현역 은퇴 선언...타랍 축구화 벗는다 "평생 잊지 못할 순간들"

사진=아델 타랍 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]아델 타랍이 현역 은퇴를 선언했다.

타랍은 8일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '이 날이 올 줄 알았다. 이제 이 장을 마무리할 때가 되었다'며 현역 은퇴를 공식 발표했다.

타랍은 '축구는 수년 동안 내 인생에서 정말 큰 부분을 차지해 왔다. 축구는 나에게 놀라운 추억을 선사했고, 멋진 사람들을 만나게 해주었으며, 평생 잊지 못할 순간들을 경험하게 해주었다'며 '내가 몸담았던 모든 구단, 모든 감독님, 모든 팀 동료, 모든 스태프, 그리고 물론 그 동안 니에게 사랑을 보내주신 모든 팬 여러분께 진심으로 감사드린다'고 전했다.

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사진=아델 타랍 SNS 캡처

그는 또한 '렌스부터 샤르자까지, 내가 대표로 뛸 수 있는 영광을 누렸던 모든 구단에, 내 이야기의 일부가 되어 주셔서 감사하다는 말을 전한다. 모로코 대표팀에서 뛴 경험도 언제나 내 마음속에 특별한 자리를 차지할 것이다. 좋은 순간도 있었고, 힘든 순간도 있었고, 실수도 있었고, 멋진 밤들도 있었다. 모든 것이 있었지만 그것이 바로 내 여정이었고, 나는 그 어떤 것도 바꾸고 싶지 않다'고 했다.

타랍은 과거 한국 축구 팬들에게는 조롱의 대상이었다. 박지성과 함께 퀸즈파크레인저스(QPR)에서 뛰던 시절, 지나치게 개인 플레이에 몰두해 '탐욕왕'이라 불렸다. 국내 팬들의 비판에서만 그친 건 아니었다. 현지에서도 별로 좋지 않은 평가를 받았다. 풀럼, AC밀란 등에서 임대 신분으로 활약해 별다른 임팩트를 남기지 못한 뒤, 2015년 QPR을 떠났다.

사진=아델 타랍 SNS 캡처

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벤피카에 입단한 뒤로도 1군에 자리를 잡지 못하고 제노아 임대를 다녀왔다. B팀에서도 뛰었다. 한때 잉글랜드 프리미어리그에서 현란한 개인기를 뽐내던 이 모로코 출신 윙어는 사람들 기억에서 서서히 잊혀갔다. 타랍은 이후 벤피카에서 제2의 전성기를 맞이했다. 2015년 벤피카 입단 이후 최다경기 출전 기록을 가볍게 경신했다. 타랍이 달라졌다는 평가까지 나오기도 했다. 이후 2022년 아랍에미리트의 알나스로 이적했고, 2025년에는 샤르자로 이적해 선수 경력을 이어갔다.

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2006년 처음 프로 데뷔 후 20년이 넘는 세월을 그라운드에서 보낸 타랍은 팬들에게 마지막 인사를 건넸다. QPR은 타랍의 마지막 인사에 "행복한 은퇴가 되길"이라며 추억의 사진이 담긴 게시물도 올렸다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com