'아틀레티코 7번' 이강인도 아니고, '배신자' 알바레스도 아니다...리버풀이 벌벌 떠는 '단 한 명'

사진=X 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]리버풀이 가장 두려워하는 아틀레티코 마드리드 선수는 이강인이 아니다.

스페인의 문도 데포르티보는 8일(한국시각) '안필드의 스포르트라이트는 마르코스 요렌테에게 쏠려 있다'고 보도했다.

아틀레티코 마드리드는 10일 오전 4시 영국 리버풀의 안필드에서 리버풀과 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전을 치른다.

Advertisement

AFP연합뉴스

이강인에게는 남다른 의미다. 이강인은 올여름 '축구 고향' 스페인으로 돌아갔다. 빠르게 새 팀에 녹아들었다. 경험이 많지 않은 최전방 역할도 잘 맞는 옷이 되고 있다. 4경기 1골-1도움, 눈에 보이는 기록 외에도 경기 내 영향력에 호평이 쏟아졌다. PSG에서 두 시즌 연속 UCL 우승에도 불구하고 결승전을 뛰지 못했다. 새로운 팀에선 에이스의 무게를 짊어지며 팀을 UCL 높은 단계로 끌어올려야 하는 책임감이 있다.

다만 이강인의 의지와 존재감에도 불구하고 리버풀이 가장 경계하는 선수는 공격진 에이스인 이강인이 아니다. 요렌테가 리버풀을 긴장시킬 수 있는 존재다.

Advertisement

문도 데포르티보는 '훌리안 알바레스도 아니고, 바에나도 아니고, 룩먼도 아니고, 이강인도 아니고, 쿠티 로메로도 아니고, 바리오스도 아니고, 오블락도 아니다. 아틀레티코 마드리드 소속인 요렌테는 리버풀의 홈구장을 마치 자신의 놀이터처럼 만들어버렸다. 그는 안필드에서 두 경기에 출전해 네 골을 넣었다. 그리고 이제 그는 '세 번은 반드시 온다'는 속담이 사실임을 증명하고자 한다'고 전했다.

Advertisement

EPA연합뉴스

레알 마드리드 유스팀을 거쳐, 2019년 아틀레티코 마드리드 이적 후 본격적으로 잠재력을 폭발시킨 요렌테는 디에고 시메오네 감독 밑에서 뛰어난 자원으로 가치를 높였다. 본인의 주 포지션인 수비형 미드필더와 더불어 최전방 세컨드 스트라이커, 윙어, 라이트백까지 모두 출중한 모습을 보여준 그는 현재는 우측 수비수로서 가장 많은 시간을 보내고 있다.

Advertisement

요렌테는 유독 UCL 무대에서 리버풀을 상대로 강했다. UCL에서 마주하는 상대인 리버풀에 2경기에서 4골을 안겨줬다. 그렇기에 이번 경기를 앞두고도 리버풀이 요렌테를 경계하는 것도 당연한 처사다. 아틀레티코의 올 시즌 첫 UCL 경기가 임박했다. 경기의 주인공이 요렌테가 될지, 아니면 다른 선수가 나설지도 주목할 포인트가 될 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com