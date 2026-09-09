'99경기 71골' 음바페, 역대 유럽 득점 순위 5위 등극! 레알 마드리드, UCL 인터 밀란에 2-1 승리…쾌승에도 웃지 못한 무리뉴, 살벌한 팬심 '벌써 위기'

epa13223476 Real Madrid's Kylian Mbappe celebrates after scoring the 1-0 goal during the UEFA Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, 08 September 2026. EPA/JUANJO MARTIN

Soccer Football - UEFA Champions League - Real Madrid v Inter Milan - Estadio Bernabeu, Madrid, Spain - September 8, 2026 Real Madrid's Kylian Mbappe poses with the UEFA Champions League 2025/26 golden boot award before the match REUTERS/Violeta Santos Moura TPX IMAGES OF THE DAY

Real Madrid's Portuguese coach Jose Mourinho gestures to players during the UEFA Champions League first round day 1 football match between Real Madrid and Inter Milan at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 8, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)

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[스포츠조선 김성원 기자]킬리안 음바페가 선제골로 돌아온 조제 무리뉴 레알 마드리드(스페인) 감독에게 유럽챔피언스리그(UCL) 첫 승을 선물했다. 음바페는 유럽대항전 득점 순위에서 공동 5위로 올라섰다.

레알 마드리드는 9일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 산티아고 베르나베우에서 열린 인터 밀란(이탈리아)과의 2026~2027시즌 UCL 리그 페이즈 1차전에서 음바페와 페데리코 발베르데의 연속골을 앞세워 2대1로 승리했다.

음바페는 전반 14분 페널티 박스 안쪽에서 깔끔한 마무리로 선제골을 터뜨렸다. 발베르데의 추가골은 전반 23분 터졌다. 인터 밀란의 수문장 조셉 마르티네스의 끔찍한 실수로 골을 헌납했다.

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마르티네스는 팀 동료 뱅자맹 파바르의 백패스를 처리하는 과정에서 쇄도하는 발베르데가 볼을 빼앗겼다. 발베르데가 손쉽게 골을 성공시켰다. 인터 밀란은 후반 32분 카를로스 아우구스토가 만회가 터트렸지만 전세를 뒤집지는 못했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Real Madrid v Inter Milan - Estadio Bernabeu, Madrid, Spain - September 8, 2026 Real Madrid's Federico Valverde celebrates scoring their second goal with Kylian Mbappe REUTERS/Violeta Santos Moura

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior listens to Real Madrid's Portuguese coach Jose Mourinho during the UEFA Champions League first round day 1 football match between Real Madrid and Inter Milan at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 8, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)

음바페는 유럽대항전 99경기에서 71골을 기록했다. 레알 마드리드에서 활약한 라울과 어깨를 나란히 했다. 역대 1위는 크리스티아누 호날두(알 나스르)로 140골을 기록 중이다. 호날두와 마찬가지로 유럽에 없는 리오넬 메시(인터 마이애미)가 129골로 2위에 위치해 있다.

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로베르트 레반도프스키(시카고)가 109골로 3위, 카림 벤제마가 90골로 4위에 랭크돼 있다. 음바페는 이날 경기에 앞서 열린 지난 시즌 UCL 골든 부트(득점왕) 시상식에서 트로피를 거머쥐었다. 그는 15골을 기록, 득점 1위를 차지했다.

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인터 밀란은 무리뉴 감독의 친정팀이기도 하다. 그는 2009~2010시즌 인터 밀란을 이끌며 UCL 우승을 포함해 사상 첫 트레블을 선물했다.

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무리뉴 감독은 승리에도 웃지 못했다. 영국의 'BBC'는 '레알 마드리드 팬들은 팀의 경기력에 불만을 품었고 경기 도중 그 불만을 노골적으로 드러냈다'며 현장 분위기를 전했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com