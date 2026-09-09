[오피셜] '충격' 한국인 3년째 없다...'메시-음바페-케인 포함' 발롱도르 최종 후보 30인 발표

사진=발롱도르

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[스포츠조선 김대식 기자]한국인 발롱도르 후보가 계속 배출되지 않고 있다.

발롱도르 공식 채널은 8일(이하 한국시간) 2026 발롱도르 남자 부문 최종 후보 30인을 발표했다. 발롱도르는 프랑스 축구 전문지 프랑스 풋볼이 제정한 세계 최고 권위를 가진 개인상이다. 올해 시상식은 오는 10월 26일 영국 런던 팔라디움 극장에서 열린다.

이번 후보에는 주드 벨링엄, 킬리안 음바페, 비니시우스 주니오르, 라민 야말, 우스망 뎀벨레, 엘링 홀란 등 유럽 빅리그를 대표하는 선수들이 이름을 올렸다. 특히 지난 시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 우승을 차지한 파리 생제르맹(PSG)에서만 뎀벨레, 흐비차 크바라츠헬리아, 아슈라프 하키미, 비티냐, 주앙 네베스, 윌리안 파초, 마르퀴뇨스, 누노 멘데스, 파비안 루이스 등 10명이 후보에 포함되며 최다 배출 구단이 됐다. 바이에른 뮌헨(해리 케인, 루이스 디아스, 마이클 올리세, 다요 우파메카노)과 FC 바르셀로나(야말, 파우 쿠바르시, 로드리, 페란 토레스)도 각각 4명씩 후보 명단에 이름을 올렸다.

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사진=발롱도르

반면 한국 선수는 단 한 명도 후보에 포함되지 못했다. 아시아 선수로 발롱도르 후보에 이름을 올린 한국인은 역대 몇 차례에 불과하다.

한국인 최초로 발롱도르 후보에 오른 선수는 설기현이다. 그는 2002년 벨기에 안더레흐트 소속으로 활약하며 후보 명단에 이름을 올렸다. 이후 2005년에는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드에서 뛰던 박지성이 후보에 선정됐다.

이어 손흥민이 토트넘 홋스퍼 소속으로 2019년과 2022년 두 차례 후보에 이름을 올렸다. 손흥민은 2019년 발롱도르 투표에서 22위, 2022년에는 11위에 오르며 역대 아시아 선수 최고 순위를 기록했다. 잉글랜드 프리미어리그 득점왕 등 활약을 바탕으로 유럽 무대에서 꾸준히 인정받았던 시기다.

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가장 최근 발롱도르 후보에 오른 한국 선수는 김민재다. 김민재는 나폴리 소속이던 2023년 후보에 선정돼 22위에 자리했다. 이는 아시아 국적 센터백으로는 최초의 발롱도르 후보 선정이자 순위 기록으로, 수비수로서 이탈리아 세리에A 우승에 기여한 활약이 반영된 결과였다.

사진=발롱도르

그러나 김민재 이후로는 한국인 발롱도르 후보가 나오지 않고 있다. 이번 대회까지 포함하면 공백은 더욱 길어지게 됐다. 유럽 5대 리그에서 활약 중인 한국 선수들이 꾸준히 존재함에도 불구하고, 발롱도르 후보에 이름을 올릴 만한 임팩트 있는 시즌을 만들어내지 못하고 있다는 평가가 나온다.

한국 축구가 다시 발롱도르 후보를 배출하기 위해서는 유럽 빅클럽에서 주전으로 활약하며 우승 트로피와 개인 기록을 동시에 쌓는 선수가 나와야 한다는 지적이 이어진다. 손흥민과 김민재가 보여준 것처럼, 아시아 선수도 꾸준한 활약을 통해 발롱도르 후보권에 근접할 수 있다는 선례는 이미 존재한다. 다음 시즌 유럽 무대에서 뛸 한국 선수들의 활약에 관심이 쏠리는 이유다.