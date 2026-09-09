'로드리-케인-음바페-메시 4파전' 2026년 발롱도르 후보 30명 공개...한국인과 호날두는 없다, PSG 10명 최다[오피셜]

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[스포츠조선 박찬준 기자]2026년 발롱도르 주인공은 누가 될까.

프랑스풋볼은 9일(한국시각) 2026년 발롱도르 후보 30명을 공개했다. 프랑스 축구 전문지 프랑스풋볼이 주관하는 발롱도르는 직전 시즌 최고의 활약을 펼친 선수에게 주어지는, 축구선수가 받을 수 있는 가장 영예로운 트로피다. 올해로 70회째를 맞는 발롱도르 시상식은 현지시각으로 10월26일 영국 런던에서 열린다.

이번 30명의 후보는 2025~2026시즌 활약상 기준으로 선정됐다. 2026년 북중미월드컵에서 맹활약을 펼친 후보들이 모두 이름을 올렸다. 북중미월드컵에서 스페인을 우승으로 이끌며 골든볼을 수상한 세계 최고의 미드필더 로드리를 비롯해, '스페인의 어린 에이스' 라민 야말(이상 바르셀로나·스페인), '북중미월드컵 득점왕' 킬리안 음바페(레알 마드리드·프랑스), 원맨쇼로 아르헨티나를 준우승으로 이끈 리오넬 메시(아르헨티나·인터 마이애미) 등이 후보에 올랐다.

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눈여겨 볼 것은 파리생제르맹이다. 지난 시즌 유럽챔피언스리그 2연패를 달성한 파리생제르맹에서 총 10명이 후보에 올랐다. 지난해 9명 보다 1명이 더 늘어났다. 지난 시즌 발롱도르 수상자 우스만 뎀벨레를 필두로, 흐비차 크바라츠헬리아, 비티냐, 아슈라프 하키미, 주앙 네베스, 파비앙 루이스, 누누 멘데스, 마르키뉴스, 윌리안 파초 등이 선정됐다. 올 여름 파리생제르맹 유니폼을 입은 북중미월드컵 결승전 결승골의 주인공 페란 토레스도 후보에 포함됐다. 이강인은 아쉽게 이름을 올리지 못했다.

지난 시즌 독일 분데스리가와 DFB포칼을 석권한 김민재의 바이에른 뮌헨에서도 여러 명의 후보가 나왔다. 역시 눈길은 해리 케인에 쏠린다. 케인은 2025~2026시즌 커리어 최고의 활약을 펼쳤다. 케인은 바이에른 유니폼을 입고 무려 61골을, 잉글랜드 대표팀 유니폼을 입고 12골을 터뜨렸다. 유럽 5대 리그 소속 선수로는 리오넬 메시가 바르셀로나와 아르헨티나 대표팀에서 82골을 넣은 2011~2012시즌에 이어 역대 단일 시즌 두 번째로 많은 득점이다.

사진=AP Photo/Jose Breton-AP 연합뉴스

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이 밖에 마이클 올리세, 루이스 디아스, 다요 우파메카노 등이 후보로 선정됐다. 김민재는 포함되지 않았다.

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아스널을 우승으로 이끈 두 주역인 데클란 라이스, 윌리엄 살리바(이상 아스널), 레알 마드리드의 핵심 주드 벨링엄, 비니시우스 주니오르(이상 레알 마드리드) 등도 변함없이 이름을 올렸다.

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유럽 밖에서 뛰는 선수들도 이름을 올렸는데, 메시를 비롯해, 지난 북중미월드컵서 멕시코의 에이스로 활약한 훌리안 키뇨네스(알카디시야·멕시코)와 알 나스르의 우승을 이끈 사디오 마네(세네갈) 등이 포함됐다. 발롱도르를 5차례 받은 크리스티아누 호날두는 후보에서 제외됐다. 호날두는 알나스르를 우승으로 이끌었지만 최종 후보에는 들지 못했다.

일단 현지에서는 로드리를 필두로, 케인과 음바페, 메시를 유력 후보로 거론하고 있다. 월드컵이 펼쳐진 해인만큼, 아무래도 로드리가 한발 앞서는 분위기다. 하지만 케인이 워낙 엄청난 시즌을 보냈고, 음바페 역시 라리가, 유럽챔피언스리그, 월드컵 득점왕이라면 역사적인 기록을 만든만큼 섣부른 예측은 금물이다. 메시의 마지막이라는 점도 가산점을 받을 수 있다.

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발롱도르와 함께 시상하는 올해의 감독상 후보도 공개됐다. 스페인을 월드컵 정상으로 이끈 루이스 데 라 푸엔테 감독을 비롯해 미켈 아르테타 아스널 감독, 우나이 에메리 애스턴 빌라 감독, 뱅상 콩파니 바이에른 뮌헨 감독, 루이스 엔리케 PSG 감독이 후보에 이름을 올렸다.

최고 골키퍼에게 주는 야신 트로피 후보에는 카보베르데의 월드컵 돌풍을 이끈 보지냐가 포함됐다. 보지냐는 북중미월드컵엣서 맹활약을 펼치며 일약 스타덤에 올랐다. 스페인의 월드컵 우승 골키퍼 우나이 시몬과 아르헨티나의 에밀리아노 마르티네스, 모로코의 야신 부누, 세네갈의 에두아르 멘디 등도 야신 트로피를 놓고 경쟁한다.

최고의 유망주를 가리는 부문에서는 야말, 파우 쿠바르시(바르셀로나·스페인), 워렌 자이르-에메리(파리생제르맹·프랑스), 레나르트 카를(바이에른 ), 얀 디오망데(레알 마드리드·코트디부아르), 아유브 부아디(맨시티·모로코), 요한 만잠비(애스톤 빌라·스위스)가 후보로 이름을 올렸다.

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여자 발롱도르 후보에는 바르셀로나의 4관왕에 힘을 보탠 에바 파요르를 비롯해 알렉시아 푸테야스, 자메이카 대표팀 공격수 카디자 '버니' 쇼 등이 이름을 올렸다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com