[오피셜]韓 축구 초대형 경사, 손흥민 LAFC 후배 탄생...제주 유망주 유승재, LAFC2 임대

제주월드컵경기장/ K리그1/ 제주SKFC vs 포항스틸러스/ 제주 유승재/ photo by Seoyeong Ha

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[스포츠조선 김대식 기자]또 하나의 주황빛 미래가 해외 무대로 향한다. 제주SK FC(이하 제주SK)의 신인 유승재(18)가 손흥민(34)의 소속팀 LAFC의 산하, LAFC2로 임대 이적하여, 자신의 잠재력을 만개시킬 예정이다.

유승재는 용인 태성FC-U18(태성고) 출신이다. 1대1 능력이 우수하고, 득점지역에서 찬스 메이킹이 뛰어난 윙포워드다. 프로 입단 동기이자 용인 태성FC-U18 선배인 강동휘(19)와 함께 2024년 제29회 무학기 전국고등학교 축구대회 우승을 이끈 주역으로 당시 베스트영플레이어상을 수상했다. 같은해 U-16 청소년 대표팀에도 발탁되며 두각을 나타냈다.

K리그1 데뷔전도 치렀다. 유승재는 8월 25일(화) 포항 스틸러스와의 K리그1 25라운드 홈 경기(1-2 패)에서 후반 32분 김신진을 대신해 교체 출전했다. 2008년생으로 K리그1 무대에 서기까지 걸린 시간은 18년 4개월 25일. 비록 구단 역대 최연소 출장 기록(1984년 유공 차희철, 17년 5개월 19일) 깨트리지 못했지만 제주SK가 2006년 제주 입도 후 고등학생 신분으로 경기를 소화한 선수는 유승재가 처음이었다.

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유승재의 LA행은 지난 2025년 9월 체결된 제주SK-R&G(Red & Gold Football) 파트너십의 또 다른 결실이다. R&G는 바이에른 뮌헨과 LAFC가 2023년 합작 설립한 글로벌 유소년 육성 플랫폼으로, 제주SK는 아시아 최초의 파트너 클럽이다. 제주SK는 앞서 R&G 육성 프로세스를 통해 구단 산하 유소년 출신 골키퍼 허재원(18)을 독일 분데스리가 FC 바이에른 뮌헨으로 임대 이적시키며 화제를 모은 바 있다.

유승재 역시 R&G 육성 프로세스에서 빛난 주황빛 미래다. 제주SK는 8월 3일(월)부터 8월 6일(목)까지 최고의 유소년 육성 인프라를 자랑하는 독일 뮌헨 FC바이에른 캄푸스(FC Bayern Campus)에서 열린 'R&G GLOBAL TROPHY'에서 유승재를 제주SK U-18팀 일원으로 특별 참가시켰다. 제주SK는 이를 통해 유승재의 경기력 향상은 물론, 국제무대에서 경험을 쌓을 수 있는 기회를 주고자 했다.

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'R&G GLOBAL TROPHY'는 R&G 플랫폼에 소속된 8개 클럽(바이에른 뮌헨, LAFC, 감비노스, 라싱몬테비데오, 아우카스, 그라스호퍼, 인스부르크, 제주SK)의 U-18 유소년팀이 독일 뮌헨에서 진행하는 친선 대회다. 유승재는 이번 대회에서 해외 클럽을 상대로 인상적인 활약을 펼쳤고, 특히 LAFC 관계자들의 시선을 사로잡았다. 제주SK는 LAFC2의 러브콜을 받자 선수 본인의 발전과 미래 가치 창출을 위해 유승재의 임대 이적을 허용하기로 했다.

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유승재는 MLS NEXT Pro에 소속된 LAFC2에서 활약할 예정이다. MLS NEXT Pro는 새로운 스타의 산실로 떠오르고 있다. 2026 국제축구연맹 북중미 월드컵에 MLS NEXT Pro 출신 42명이 참가했을 정도. 유승재는 "나를 믿고 기회를 주신 제주SK 구단과 코칭스태프, 그리고 항상 응원해 주신 팬 여러분께 감사드린다. 존경하는 손흥민 선배님이 계신 LA에서도 계속 발전하는 선수가 되도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.

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제주SK는 앞으로도 계속하여 우수 유소년 선수를 발굴하고 키워 R&G 플랫폼을 활용한 정책을 이어나갈 예정이다.