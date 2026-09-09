'UCL 데뷔전' 나선 이한범, 풀타임+헤더 성공 100%+평점 6.6점 맹활약! 팀은 애스턴빌라에 2-3 패...'22분 출전' 황인범의 포르투도 맨시티에 0-2 패

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[스포츠조선 박찬준 기자]'제2의 김민재' 이한범(클럽 브뤼헤)이 꿈에 그리던 '별들의 전쟁' 무대에 데뷔했다. 결과는 아쉬운 패배였다.

클럽 브뤼헤(벨기에)는 9일(한국시각) 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이델 스타디움에서 열린 애스턴 빌라(잉글랜드)와의 2026~2027 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전에서 2대3으로 패했다. 브뤼헤는 점유율을 높여 상대를 몰아붙였지만, 골키퍼 실수와 결정력 부족에 눈물을 흘렸다.

이한범은 이날 선발라인업에 이름을 올렸다. 생애 첫 UCL 본선 출전이었다. 이한범은 덴마크 미트윌란에서 뛰며 UCL 예선을 소화한 적은 이었지만, 본선에서 뛴 적은 없었다. 브랜던 메첼레와 함께 포백의 중앙 수비수로 나선 이한범은 풀타임을 소화하며 브뤼헤의 중앙을 단단히 지켰다.

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이한범은 이날 빌드업에서 좋은 모습을 보였다. 패스 횟수가 94회에 달했는데 성공률도 94%였다. 수비적인 플레이도 좋았다. 헤더 경합을 4번 시도해 모두 성공시키는 기염을 토했다. 걷어내기 6회, 가로채기 2회, 공탈취 2회 등을 기록했다. 이한범은 풋몹으로부터 경기 후 평점 6.6점을 받았다. 3실점이나 허용했지만, 평가 자체는 나쁘지 않았다.

올 시즌 리그 개막 후 3경기 연속 무득점을 기록한 애스턴 빌라는 전반 11분만에 존 맥긴이 왼발 슈팅을 성공시키며 혈을 뚫었다. 공식 경기 4경기만의 득점이었다.

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브뤼헤가 반격에 나섰다. 전반 18분 위고 베틀레센이 동점골을 터뜨리며 승부를 원점으로 돌렸다. 하지만 브뤼헤의 기쁨은 오래가지 않았다. 4분 뒤 에밀리아노 부엔디아에게 골을 허용하며 다시 리드를 내줬다.

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기세를 올린 애스턴빌라는 전반 43분 역습 상황에서 나콜라 잭슨이 골을 넣으며 2골 차로 달아났다.

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전열을 정비한 브뤼헤는 후반 16분 아론 완-비사카의 핸드볼로 얻어낸 페널티킥을 니콜로 트레솔디가 성공시키며 추격했지만, 끝내 승부를 원점으로 돌리지 못했다. 브뤼헤는 10월 14일 인터 밀란(이탈리아)과 리그 페이즈 2차전을 치른다.

유럽챔피언스리그를 누비는 또 다른 코리안 유럽파 황인범 역시 그라운드를 밟았다. 황인범은 맨시티와의 홈경기에서 교체투입됐다. 후반 23분 알란 바렐라를 대신해 그라운드를 밟은 황인범은 좋은 모습을 보였지만, 팀의 0대2 패배를 막지 못했다.

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맨시티의 영웅은 '세계 최고의 골잡이' 엘링 홀란이었다. 홀란은 후반 2분 결승골을 터뜨린데 이어, 후반 46분 쐐기골을 넣었다.

아울러 이날 레알 마드리드(스페인), 도르트문트(독일)는 각각 인터 밀란, 비야레알(스페인)을 2대1, 3대2로 제압했다. 레알 베티스(스페인), AEK 아테네(그리스)는 각각 릴(프랑스), LASK(오스트리아)를 3대2, 1대0으로 눌렀다.

올 시즌 UCL 리그 페이즈엔 36개 팀이 참가한다. 9개 팀씩 4개 포트로 나뉘어 각 팀이 1∼4번 포트에서 두 팀씩, 총 8경기를 치른다. 그 결과 1∼8위 팀이 16강 토너먼트에 직행하고 9∼24위는 플레이오프로 16강행 합류를 다툰다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com