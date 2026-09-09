"이게 EPL 클라스인가" '넥스트 김민재' 이한범, 챔스 데뷔전서 공중볼 경합 성공률 100%·패스 성공률 94% '분투'…브뤼헤는 A.빌라에 2-3 패배

출처=클럽 브뤼헤 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]유럽은 넓고 강팀은 많았다. '넥스트 김민재' 이한범(클럽 브뤼헤)이 혹독한 챔스 데뷔전을 치렀다.

브뤼헤는 9일(한국시각) 벨기에 브뤼헤 얀 브레이델 스타디움에서 열린 애스턴빌라와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전에서 2대3으로 졌다. 지난달 미트윌란에서 브뤼헤로 이적해 빠르게 주전을 꿰찬 이한범은 포백의 오른쪽 센터백으로 선발 출전해 90분간 분전했으나, 팀의 패배를 막지 못했다.

이한범은 양팀을 통틀어 가장 많은 114번의 볼터치를 기록했고, 패스 성공률은 94%(94회 성공)에 달할 정도로 빈틈없는 빌드업 능력을 선보였다. 수비 기여도도 높았다. 클리어링 6개, 슈팅 블록 2개, 리커버리 4개, 인터셉트 2개, 지상경합 성공 3개, 공중볼 경합 성공 4개, 태클 1개 등을 기록했다. 평점(소파스코어)은 6.9점. 전반 18분 상대의 역습을 저지하는 '전진 태클'은 일품이었다.

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하지만 3번째 실점 장면에선 아쉬운 판단을 내렸다. 브뤼헤는 전반 11분만에 존 맥긴에게 선제골을 허용하며 끌려갔다. 19분 휴고 베틀레센이 동점골로 경기를 원점으로 되돌렸으나, 빌라가 22분 부엔디아의 추가골, 43분 잭슨의 3번째 골로 달아났다. 수비 뒷공간을 노린 롱패스를 받은 잭슨은 빠른 스피드로 브뤼헤 골키퍼를 제치고 빈 골문에 공을 밀어넣었다. 잭슨 부근에 있던 이한범은 골문을 비우고 달려나온 골키퍼 얀 좀머가 공을 처리할 것을 믿고 추격 속도를 높이지 않았고, 결국 끝까지 잭슨을 추격하지 못했다. 전반적으로 좀머의 실책을 비판하는 분위기에서 벨기에 매체 'HLN'은 "잭슨이 이한범을 손쉽게 따돌렸다"라고 평했다.

전반을 1-3으로 뒤진 채 후반전을 맞이한 브뤼헤는 후반 16분 니콜로 트레솔디의 페널티킥 득점으로 바짝 추격했지만 거기까지였다. 경기는 그대로 브뤼헤의 2대3 패배로 끝났다.

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EPL 클럽을 상대로 분전한 브뤼헤는 다음달 14일 인터밀란과 리그 페이즈 2차전을 펼칠 예정이다. 이한범에겐 또 다른 시험대다.

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한편, FC포르투 미드필더 황인범도 EPL 강호 앞에서 눈물을 흘렸다.

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같은 날 포르투갈 포르투 에스타디우 두 드라강에서 열린 맨시티와의 경기에서 팀이 0-1로 끌려가던 후반 23분 알란 바레가와 교체돼 약 22분간 그라운드를 누볐다. 후반 2분 '괴물 골잡이' 엘링 홀란에게 선제골을 내준 포르투는 후반 추가시간 1분 홀란에게 추가골을 헌납하며 0대2로 패했다. 90분 동안 유효슈팅을 단 한 개도 기록하지 못할 정도로 고전했다. 황인범도 팀이 끌려가는 양상에서 할 수 있는 게 많지 않았다. 볼 터치는 13회, 패스 시도 9회(성공 7회)에 그쳤다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com