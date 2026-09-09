'NEW 에이스' 이강인 충격 선발 제외. 애초부터 불가능...시메오네 직접 컨펌 "알바레즈 아직 선발 일러, 쇠를로트 부상 중"

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인이 리버풀전에서 선발로 나오지 못하는 걸 상상하기는 어렵다.

아틀레티코 마드리드는 오는 10일(이하 한국시각) 영국 리버풀의 안필드에서 리버풀과 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전을 치른다. 아틀레티코는 리버풀전 이후 맨체스터 유나이티드, 슈투트가르트, 바이에른 뮌헨, 바이킹, 에인트호번, 보되/글림트, 페네르바체와 만나는 일정이다.

아틀레티코 마드리드 팬 매체 '에스토 에스 아틀레티'가 6일 리버풀과의 UEFA 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1라운드를 앞두고 예상 선발 라인업을 공개했다. 예상 포메이션은 4-4-2로, 골문은 얀 오블락이 지키고 포백에는 다비드 한츠코, 크리스티안 로메로, 마르코스 푸빌, 마르코스 요렌테가 배치됐다. 중원은 모르텐 히울만과 파블로 바리오스가 중앙을 맡고, 좌우 측면에는 아데몰라 루크만과 줄리아노 시메오네가 나선다. 최전방은 알렉스 바에나와 훌리안 알바레즈의 투톱 조합이다.

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눈에 띄는 대목은 이강인이 명단에서 빠졌다는 점이다. '에스토 에스 아틀레티'는 "이강인 대신 알바레즈를 기용해 공격력을 극대화해야 한다"고 밝혔다. 하지만 팬들의 반응은 정반대였다. 상당수 팬들은 이강인이 아니라 줄리아노 시메오네를 선발에서 빼야 한다고 목소리를 높였다. 게시글 댓글에는 "아니 어떻게 이강인 대신 줄리아노를 넣지? 감독이 진짜 미친 것인가"라는 격양된 반응도 이어졌다.

하지만 알바레즈가 여전히 선발로 나올 수 있는 상태가 아니다. 디에고 시메오네 아틀레티코 감독이 리버풀전을 앞두고 직접 밝혔다. 그는 "조나단 데이비드는 합류한 지 얼마 되지 않았고 지난 경기에서도 문제 때문에 뛰지 못했다. 알바레즈는 성장하는 단계에 있으며, 아직 선발로 출전시킬 정도는 아니라고 본다. 하지만 경기가 진행되면서 도움이 될 것"이라면서 알바레즈를 교체 자원으로 고려 중이라고 밝혔다.

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아어 "이번 UCL 결승전이 메트로폴리타노(아틀레티코의 홈구장)에서 열린다는 것은 구단에 매우 중요한 의미다. 하지만 그 특권을 누리는 자리에 오르기 위해 우리는 엄청난 노력을 해야 한다. 현재 우리는 성장하고 적응해 나가는 단계다. 신입 선수도 많고, 알바레즈 문제도 있으며, 이적시장 막판에 데이비드가 합류했고, 국가대표팀에 다녀온 선수들도 늦게 합류했다. 아무도 이런 사정을 신경 써주지 않지만, 조금씩 자리를 잡아갈 것"이라며 아직은 팀이 확실하게 자리잡은 상태가 아니라고 밝혔다.

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데이비드도 여전히 출전히 어려운 상태에서 알렉산더르 쇠를로트 역시 부상에서 회복 중이다.

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"경기 출전을 막는 부상을 입은 상태다. 그가 필요다. 90분이든, 60분이든, 20분이든 그는 매우 중요한 선수이며, 현재 우리 팀에 없는 옵션을 제공해 주는 선수다. 하루빨리 복귀하길 바란다"고 언급했다.

알바레즈, 데이비드, 쇠를로트가 선발로 나설 수 없는 상태. 이강인과 알렉스 바에나를 투톱으로 내세운 선발 명단이 리버풀전에서 제일 유력한 조합이다.