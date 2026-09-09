[공식발표]'우승 페이스' 김기동 FC서울 감독, 2026년 세 번째→개인 통산 7번째 '이달의 감독상' 영광

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]김기동 FC서울 감독이 8월 'flex 이달의 감독상'을 수상했다. 올해만 벌써 세 번째다. 그는 지난 2-3월, 4월에도 '이달의 감독상'을 거머쥐었다.

FC서울은 8월에 열린 '하나은행 K리그1 2026' 6경기에서 4승2무를 기록했다. K리그1 선두 자리를 굳건히 지켰다. 서울은 8월 첫 경기였던 21라운드 전북전과 22라운드 김천전에서 연달아 득점 없이 무승부를 거뒀다. 그러나 이후 23라운드 대전전에서 4대2 대승으로 폭발적인 득점력을 선보였다. 24라운드 안양전에서는 7대0 대승으로 역대 구단 단일 경기 최다 득점 타이 기록을 썼다. 25라운드 부천전에서 1대0 승리, 26라운드 광주전에서 5대2 승리를 거두며 4연승을 달렸다. 이 기간 서울은 17골-4실점을 기록하며 공수에서 안정적인 경기력을 선보였다. 특히 6경기 중 4경기에서 무실점을 기록했다.

김기동 감독은 이번 수상으로 개인 통산 일곱 번째 이달의 감독상을 수상했다. 이는 남기일 감독(8회)에 이어 최강희 감독(7회)과 함께 역대 최다 수상 공동 2위에 해당하는 기록이다. 그에게는 한국프로축구연맹이 제작한 기념 트로피와 상금이 전달될 예정이다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com