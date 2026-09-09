[UCL]"MOM 선정하는 사람들, 혹시 경기 중 주무셨습니까" 무리뉴 감독과 '수상자' 발베르데 모두 '의아+황당', "오늘은 GK 쿠르투아의 날이었다"

Inter Milan's Lautaro Martinez tries to beat Real Madrid's goalkeeper Thibaut Courtois during a Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan in Madrid, Spain, Tuesday, Sept. 8, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue)

epa13223499 Real Madrid's head coach Jose Mourinho looks on ahead of the UEFA Champions League soccer match between Real Madrid and Inter Milan, in Madrid, Spain, 08 September 2026. EPA/SERGIO PEREZ

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[스포츠조선 윤진만 기자]조세 무리뉴 레알 마드리드 감독이 인터밀란전에서 선방쇼를 펼친 티보 쿠르투아가 경기 최우수선수상을 수상하지 못한 것에 의아하다는 반응을 보였다.

무리뉴 감독은 9일(한국시각) 스페인 마드리드 산티아고 베르나베우에서 열린 인터밀란과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전을 2대1 승리로 마치고 "쿠르투아가 MOM(Man of the Match)을 수상했어야 한다"며 "그걸 선정하는 사람들이 아마도 자고 있었던 게 아닐까"라고 조크했다.

무리뉴 감독은 "(수상자인)페데리코 발베르데의 활약을 깎아내리려는 건 아니지만, 오늘 쿠르투아가 MOM을 받지 못한다면, 앞으로도 영영 그럴 것"이라고 황당해했다.

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Real Madrid's Belgian goalkeeper #01 Thibaut Courtois (L) reaches for the ball as Inter Milan's Argentine forward #10 Lautaro Martinez attempts to score during the UEFA Champions League first round day 1 football match between Real Madrid and Inter Milan at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 8, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)

벨기에 출신 쿠르투아는 이날 총 7개의 선방을 선보이며 팀의 승리를 뒷받침했다. 레알은 홈에서 점유율 36대64(%), 슈팅수 16대21로 밀렸지만, 쿠르투아의 선방 덕에 간신히 승점 3점을 챙길 수 있었다.

전반 3분 마르쿠스 튀랑의 골문 앞 슈팅을 선방한 것을 시작으로 라우타로 마르티네스, 하칸 찰하놀루, 커티스 존스, 알레산드로 바스토니, 헨리크 므키타리안 등의 슛을 모조리 막았다.

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MOM 수상자는 결승골의 주인공 발베르데였다. 우루과이 출신 미드필더 발베르데는 전반 14분 킬리안 음바페의 선제골로 팀이 1-0으로 앞선 23분, 상대 페널티 박스에서 인터밀란 요셉 마르티네스의 공을 빼앗아 추가골을 넣었다.

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쿠르투아는 팀이 2-0으로 앞선 후반 32분 카를로스 아우구스토에게 만회골을 헌납하며 클린시트에는 실패했다.

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발베르데는 "내가 MOM을 수상했다는 게 믿겨지지 않는다. 쿠르투아가 수상했어야 한다. 그가 우릴 구했으니까"라고 말했다.

한편, 레알이 지난 여름 이적시장에서 1억 유로 이상을 들여 라이프치히에서 영입한 윙어 얀 디오망데는 이날도 어김없이 후반 교체로 투입됐다. 후반 34분 브라힘 디아스와 교체돼 11분 남짓 그라운드를 누볐다.

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이에 대해 무리뉴 감독은 "디오망데는 팀 합류 전 훈련을 일절 소화하지 않았다. 단계를 밟아가는 중"이라며 서서히 컨디션을 끌어올릴 계획이라고 설명했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com