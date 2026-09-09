[공식발표] 오현규 경쟁자 지키려고 분노 폭발...베식타시 "왜 우리 선수만 징계 대상인가!"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김대식 기자]오현규의 소속팀 베식타시가 핵심 스트라이커인 두샨 블라호비치를 지키기 위해 나섰다.

베식타시는 9일(이하 한국시각) 공식 채널을 통해 튀르키예 축구계를 향한 불만을 터트렸다. 구단은 '블라호비치가 페네르바흐체와의 리그 경기에서 상대와의 논쟁 때문에 튀르키예축구연맹 법무 자문에 의해 축구 징계 규정 제41조에 따라 프로 축구 징계 위원회에 회부된 것은, 튀르키예 축구가 정의와 평등 원칙에서 얼마나 멀리 관리되고 있는지를 구체적으로 보여주는 증거가 되었다'며 불만을 제기했다.

지난 6일 페네르바체와의 리그 경기에서 블라호비치는 후반 7분 밀란 슈크리나아르와 충돌했다. 블라호비치가 심판에게 강하게 항의하자 슈크리니아르가 블라호비치를 향해 소리쳤다. 곧바로 두 선수의 신경전이 발생했다. 블라호비치가 머리를 들이대자 슈크리니아르가 두 손으로 블라호비치의 목을 강하게 밀쳤다. 블라호비치는 쓰러졌고, 두 선수는 모두 경고를 받았다.

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사진캡쳐=파나틱

구단 측은 '경기 내내 행동과 언행으로 우리 선수를 도발한 상대 팀 선수는 회부조차 되지 않은 상황에서, 블라호비치만 회부된 것은 결코 받아들일 수 없다'고 주장했다. 이어 '튀르키예 축구협회와 하부 위원회들이 이번 사건을 통해 구단을 향한 적대적인 태도를 다시 한번 드러냈다'고 강도 높게 비판했다.

베식타스는 이번 징계 결정 과정에 대해서도 의문을 제기했다. 구단은 협회를 향해 '이번 징계 회부 결정이 중계방송사의 영상을 바탕으로 내려진 것이라면, 중계방송사가 협회로 전달한 영상에는 우리 선수의 모습만 담겨 있었는지'를 물었다. 또한 'VAR이 현장 상황에서 두 선수 모두를 모든 각도에서 포착할 수 있었을 텐데, 어째서 주심을 온필드 리뷰로 부르지 않았는지'에 대해서도 해명을 요구했다.

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중계방송사에 대한 비판도 이어졌다. 베식타스는 '객관성과 평등 원칙에 따라 방송을 송출해야 할 트렌디올 슈퍼리그 중계방송사 역시 해당 장면을 송출한 방식에서 낙제점을 면치 못했다'며 '우리 선수의 모습만 화면에 담고 상대 팀 선수의 모습은 송출하지 않음으로써 방송의 기본 원칙을 저버렸다'고 지적했다.

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12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

구단은 성명 말미에 '베식타스 JK는 구단과 블라호비치의 정당한 권리를 지키기 위해 관계 기관에 필요한 모든 이의 제기를 진행할 것'이라고 밝히며, 이번 사안에 대한 강경 대응 방침을 분명히 했다.

블라호비치의 징계 여부를 지켜봐야 할 오현규다. 빈센초 이탈리아노 신임 감독은 블라호비치만 중용하고 있는 상태. 오현규는 교체로 나오고 있지만 점점 그 시간마저 줄어들고 있는 상황. 블라호비치가 징계를 받으면 오현규에게 작지만 소중한 기회가 생길 수 있다.