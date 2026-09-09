"살인하고 빠져 나갔어" 충격 사건! 피범벅 된 포르투 선수…맨시티 게히의 팔꿈치 가격이 원인→양팀 몸싸움 촉발

그라운드 위에서 피를 흘리며 쓰러진 가브리 베이가. 사진=더선

Soccer Football - UEFA Champions League - FC Porto v Manchester City - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - September 8, 2026 FC Porto's Gabri Veiga is checked on by referee Szymon Marciniak after sustaining an injury following a collision with Manchester City's Marc Guehi REUTERS/Pedro Nunes

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 시티의 마크 게히가 FC 포르투 미드필더 가브리 베이가를 가격해 논란이 되고 있다. 베이가는 상당한 출혈을 보였고, 이는 양팀 선수단이 몸싸움을 벌이는 계기가 됐다.

영국 더선은 9일(한국시각) '맨시티와 포르투의 경기에서 마크 게히가 "살인하고도 빠져나갔다"는 반응이 나올 정도의 상황을 연출하면서 팬들이 충격에 빠졌다'고 보도했다.

AP연합뉴스

맨시티의 게히는 이날 열린 포르투와의 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그페이즈 1라운드에서 공중볼 경합 중 베이가를 팔꿈치로 강하게 가격했다. 충돌 이후 베이가는 온몸이 피로 뒤덮일 정도의 부상을 당했다. 그러나 어떠한 경고 조치도 받지 않았다. 팬들은 이를 잘못된 판정이라고 여겼다.

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많은 팬들은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 게히가 카드를 받았어야 한다고 주장했다.

팬들은 "게히가 베이가를 완전히 들이받았다", "게히는 살인하고 빠져나간 셈이다", "이렇게 거친 파울을 했는데 어떻게 퇴장을 안 당할 수 있지?" 등 부정적인 반응을 쏟아냈다.

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몇 분간 치료를 받은 뒤 베이가는 다시 뛸 수 있었고, 경기는 재개됐다. 하지만 전반 종료 휘슬이 울린 뒤 두 팀 사이에 충돌이 있었다. 맨시티 선수들과 스태프들은 하프타임을 맞아 터널로 향하는 과정에서 포르투 선수단과 충돌했다. 터널 입구에서 양측 사이에 벌어진 몸싸움을 막기 위해 보안요원들이 투입돼 이들을 떼어놓아야 했다. 게히와 베이가의 충돌이 양팀 선수들의 분위기를 험악하게 만든 것이다. 이 경기는 결과적으로 맨시티의 승리로 끝났다. 스트라이커 엘링 홀란이 멀티골을 기록하면서 맨시티는 이번 시즌 UEFA 챔피언스리그를 2-0 승리로 출발하게 됐다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com