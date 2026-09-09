황인범 또 충격! 피범벅 '살인' 팔꿈치 가격, 포르투 '노카드' 분노 폭발…'홀란 2골' 맨시티, 터널안 몸싸움 충돌

사진캡처=더선

로이터 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]황인범의 FC포르투(포르투갈)가 또 다시 '끔찍한 부상'에 노출됐다.

포르투는 9일(이하 한국시각) 포르투갈 포르투의 에스타디우 두 드라강에서 열린 맨체스터 시티(잉글랜드)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전에서 0대2로 패했다. 맨시티의 엘링 홀란이 후반 2골을 홀로 책임졌다. 후반 2분과 추가시간인 46분 릴레이골을 터트렸다.

황인범은 후반 23분 교체로 그라운드를 밟았다. 알란 바렐라 대신 투입됐지만 팀의 패배를 막지 못했다.

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포르투는 '부상 충격' 재현돼 울상이다. 5일 모레이렌세와의 프리메이라리가에선 빅토르 프로홀트가 쓰러졌다. 공중볼 경합 상황에서 기예르모 리베라토의 팔꿈치에 얼굴을 맞으며 고개가 돌아갔고, 그대로 바닥에 쓰러져 의식을 잃었다.

프로홀트의 모습을 확인한 동료들은 곧바로 뛰어와 그를 제대로 눕혔고, 곧장 의료진이 투입됐다. 황인범도 프로홀트의 곁을 지켰다.

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프로홀트는 그라운드에서 의식을 되찾은 후 들것에 실려 나갔다. 병원으로 이송되어 검사를 받았다. 프로홀트는 뇌진탕 증상으로 맨시티전에 결장했다.

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사진=X 캡처

EPA 연합뉴스

맨시티전에선 미드필더 가브리 베이가가 '피'를 봤다. 그는 전반 맨시티 수비수 마크 게히와 볼 경합 과정에서 팔꿈치 가격을 당했다. 베이가는 얼굴이 피투성이인 채 그라운드에 쓰러졌다.

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다행히 프로홀트와 같은 심각한 상황은 아니었다. 하지만 팬들이 분개한 이유가 있다. 게히가 팔꿈치 가격에도 아무런 징계를 받지 않았기 때문이다.

영국의 '더선'은 '맨시티와 포르투의 경기에서 게히가 '살인적인 반칙을 저지르고도 처벌받지 않은' 상황에 팬들은 충격을 금치 못하고 있다'고 전했다.

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팬들은 SNS를 통해 '게히는 위해를 가하고도 처벌받지 않았다. UEFA(유럽축구연맹)는 절대 변하지 않는다', '게히는 운이 좋다. 그건 정말 위험한 도전이었다', '게히는 저렇게 무모한 플레이를 했는데 왜 퇴장당하지 않는 거지" 등 볼멘 반응을 토해냈다.

베이가는 수 분간 치료를 받은 후 계속해서 그라운드를 누볐다. 그러나 전반 종료 휘슬이 울린 후 두 팀 사이에 다소 껄끄러운 분위기가 감돌았다.

맨시티 선수들과 스태프들은 터널로 향하던 포르투 선수단과 충돌했다. 터널 입구에서 벌어진 싸움을 말리기 위해 보안 요원들이 출동했다.

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아마존 프라임의 가브리엘 클라크는 "베이가-게히 사건으로 촉발된 분노, 밀고 당기기, 심술궂은 행동이 선수들이 하프타임을 맞아 경기장을 나서는 터널까지 계속 이어졌다"며 "양 팀의 보안 요원들이 터널 입구로 들어가는 선수들과 스태프들을 양측에서 분리시키는 데 관여했다"고 설명했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com