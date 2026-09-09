"셀틱 진짜 너무하네" '2경기 연속골→이주의 팀 선정' 양현준만 쏙 빠졌다…"AG 차출 전에 찍지 그랬나" 분노 폭발

출처=셀틱 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]한국인 선수들과 깊은 인연이 있는 스코틀랜드 명문구단 셀틱FC가 핵심 윙어인 양현준을 빼놓고 단체 사진을 촬영해 팬들의 원성을 사고 있다.

셀틱은 9일(한국시각) 공식 SNS를 통해 2026~2027시즌 스쿼드 사진을 공개했다. 마틴 오닐 셀틱 감독을 비롯해 코치진과 1군 선수들이 두 개의 트로피를 앞에 두고 사진을 남겼다. 단체사진 촬영은 모든 클럽이 시즌 전, 혹은 시즌 초에 진행하는 의식이다. 이적시장이 끝나고 스쿼드가 완전히 갖춰진 상태에서 올 시즌 팀을 위해 활약할 코치진, 선수들의 면면을 팬들에게 소개한다.

한데 이번 단체사진에는 셀틱 3년차 핵심 윙어인 양현준만 쏙 빠졌다. 양현준은 지난 6일 세인트미렌과의 스코티시 프리미어십 6라운드를 소화한 뒤 곧바로 비행기에 올라 2026년 아이치-나고야 아시안게임이 열리는 일본으로 향했다. 양현준은 이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세이하(U-23) 축구대표팀에 와일드카드로 발탁됐다.

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AP연합뉴스

셀틱은 세인트미렌전 이후 양현준이 자리를 비운 타이밍에 단체사진을 촬영한 것으로 보인다. 사진을 접한 일부 셀틱팬은 "YANG(양현준)은 어디있나", "구단은 양현준이 떠나기 전에 사진을 찍을 순 없었나"라고 목소리를 높였다.

양현준이 아시안게임 일정을 마치고 돌아와 단체사진을 다시 찍지 않는 이상, 셀틱 3년차 양현준의 얼굴은 2026~2027시즌 셀틱 스쿼드 사진에서 찾아볼 수 없을 전망이다. 여러모로 아쉬운 대목이다.

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최근 양현준의 물오른 활약을 떠올릴 때 더더욱 그러하다. 양현준은 세인트미렌전에서 1-1 팽팽하던 후반 23분 역전 결승골을 폭발하며 팀에 귀중한 승점 3점을 선물했다. 지난 3일 애버딘전에서 팀의 세번째 골이자 시즌 마수걸이포를 쏜 양현준은 2경기 연속골로 팀의 연승을 뒷받침했다.

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양현준은 세인트미렌전 결승골 활약을 토대로 올 시즌 들어 처음으로 프리미어십 이주의 팀에 뽑혔다. 셀틱 소속으론 유일하다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 양현준이 패스를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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오닐 감독은 "양현준은 훌륭한 선수다. 팀에 정말 큰 도움이 됐다. 우리는 양현준이 정말 그리울 것"이라고 장기 차출에 대한 아쉬움을 표했다. 주장 칼럼 맥그리거도 "양현준이 빠지는 건 큰 손실이지만, 그가 아시안게임에서 좋은 활약을 펼치길 바란다"라고 했다.

양현준은 셀틱은 잠시 잊고 15일 카타르와의 아시안게임 조별리그 1차전을 시작으로 한국의 대회 4연패 도전에 힘을 보탤 예정이다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com