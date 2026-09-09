[오피셜]위기의 한국축구 구할 모레노, 13일 마침내 한국 온다!...하루 뒤 14일 '모레노 1기' 공개+기자회견 예정

사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 박찬준 기자]로베르토 모레노 신임 A대표팀 감독의 입국일이 마침내 확정됐다.

대한축구협회(KFA)는 9일 '모레노 감독이 13일 오준 11시35분 인천국제공항을 통해 입국할 예정'이라고 전했다. 입국 후 간단한 스탠딩 인터뷰도 진행한다. 입국 다음날인 14일 곧바로 충남 천안의 코리아풋볼파크에서 9~10월 A매치에 나설 명단 발표에 나선다. 이 자리에서 취임 기자회견까지 겸할 계획이다.

KFA는 1일 임시 사령탑으로 모레노 감독을 선임했다. 이날 2026년 제7차 이사회를 통해 북중미월드컵 이후 공석인 남자 A대표팀 코칭스태프로 모레노 감독을 포함한 총 6명의 사단 선임을 승인했다. 스페인 출신 감독이 A대표팀 지휘봉을 잡은 것은 이번이 처음이다.

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출처=대한축구협회

모레노 감독은 손발을 맞췄던 에두아르도 도캄포 수석코치를 비롯해 하신트 마그리냐, 빅토르 브라보 데 소토 코치, 하비에로 초카로 피지컬 코치, 니코 보쉬 골키퍼 코치와 동행한다. 모두 스페인 국적이다. 모레노 사단의 계약기간은 11월 27일까지며, 6경기 이후 평가를 통해 아시안컵까지도 갈 수 있는 조항을 삽입했다.

모레노 감독은 4일 직접 운영하는 홈페이지를 통해 팬들에게 첫인사를 건넸다. "한국 축구 최초의 스페인 출신 사령탑이자 KFA 역사상 최초로 공개 모집을 통해 임명된 사령탑"이라고 말문을 연 그는 사단을 직접 소개하며 "이들과 함께 천안의 코리안풋볼파크에서 상주하며 K리그 경기를 직접 참관할 계획"이라고 밝혔다.

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모레노 감독은 "영광스러운 동시에 막중한 책임감을 느낀다"고 했다. 그는 "나는 오랫동안 한국 축구를 알고 존경해 왔다. 이제 나의 임무는 한국 축구를 위해 일하는 것"이라며 "결과를 장담하진 않겠다. 대신 노력과 정직, 존중을 약속한다. 우리가 전해야 할 메시지가 무엇이든, 경기장에서 보여드리겠다"고 다짐했다.

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모레노 감독은 선임 후 비자 절차를 기다리며, 일찌감치 선수 선발을 위한 움직임을 진행했다. 이미 군팀인 김천 상무를 파악할 정도로 한국 축구에 대한 높은 이해도를 보였던 모레노 감독은 포지션별로 4배수 풀을 만든 것으로 알려졌다. 모레노 감독은 유럽에서 유럽파들과 직접 연락을 취하며, 미리 인사도 나눈 것으로 전해졌다.

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모레노호의 대진은 일찌감치 짜여졌다. 추석 연휴 첫날인 24일 수원월드컵경기장에서 에콰도르와 맞붙는 것을 시작으로 28일에는 서울월드컵경기장에서 우루과이와 친선경기를 갖는다. 여정은 10월에도 이어진다. 2일 울산문수축구경기장에서 베네수엘라를 상대하고, 6일 용인 미르스타디움에서 우즈베키스탄과 충돌한다.

모레노호는 21일 공식 출범한다. 한국 축구의 시계가 빨라지고 있다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com