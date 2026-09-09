'2위' 서울E와의 '일전' 앞둔 '선두' 수원, 고승범-브루노 실바 부상 악재...대체자는?

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[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드와의 일전을 앞둔 수원 삼성의 가장 큰 고민은 부상이다.

수원은 12일 오후 4시30분 목동종합운동장에서 서울E와 '하나은행 K리그2 2026' 26라운드를 치른다. 수원은 승점 50점(15승5무4패)으로 1위, 서울E는 승점 45점(13승6무5패)으로 2위를 달리고 있다. 이날 수원이 승리할 경우, 우승에 성큼 다가설 수 있다. 시즌 종료까지 8경기 밖에 남지 않은만큼, 2위권과 격차를 8점으로 벌리는 것은 큰 의미가 있다. 통상 축구계에서는 승점 1점을 줄이는데 1경기가 필요하다고 한다.

수원은 최근 흐름이 좋다. 8경기(5승3무) 무패를 질주 중이다. 최근 3경기에서는 모두 승리했다. 특히 공격력이 살아났다. 8경기 무패를 달리는 동안 16골을 몰아쳤다. 경기당 2골이다. 앞서 16경기에서 22골의 빈공에 시달렸던 것과 비교하면, 확연히 달라진 모습이다. '정효볼'의 완성도가 확실히 높아졌다는 평가다.

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하지만 수원은 지난 주말 충남아산전에서 주축 선수 두 명을 잃었다. 고승범과 브루노 실바가 쓰러졌다. 경기 후 이정효 감독은 "다음 경기는 어렵지 않을까 싶다. 내가 봤을때 다음 경기는 불투명해 보인다"고 했다. 고승범은 근막이 찢어졌고, 브루노 실바는 내전근을 다친 것으로 전해졌다. 가뜩이나 부상자가 많은 수원인만큼, 두 선수의 부상은 이 감독의 머리를 복잡하게 하고 있다.

일단 수원이 개인이 아닌 시스템으로 움직이는 팀인만큼, 내부에서는 누가 들어와도 제 몫을 해줄 것이라는 기대가 크다. 이 감독도 "크게 동요하지는 않을 것 같다"고 했다. 그래도 워낙 큰 역할을 해줬던 선수들인만큼, 대체자가 중요하다.

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왼쪽은 그래도 상황이 좀 괜찮다. 루이스, 르본, 김도연 등이 있다. 특히 루이스에게 눈길이 간다. 루이스는 지난 충남아산전에서 최전방 공격수로 선발 기용됐지만, 후반 왼쪽 날개로 자리를 옮겼다. 전방 보다는 측면에서 활약이 더 좋았다. 루이스는 수원 입단 후 두 경기에서 모두 골맛을 봤다. 그것도 모두 결승골이었다. 루이스가 전방으로 갈 경우에는 르본이 왼쪽에서 뛸 공산이 크다. 르본은 최근 기회가 없었음에도 성실히 경기를 준비한 것으로 알려졌다.

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문제는 중앙이다. 정호연이 최근 폼이 살아난 가운데, 고승범이 중원 파트너 역할을 확실히 해줬다. 가뜩이나 박현빈도 쓰러진 지금이다. 일단 고승범 부상 후 바로 그 자리에 투입됐던 김성주와 시즌 초반 중원에서 좋은 모습을 보인 김민우 중 한 명이 선택될 가능성이 높다. 김민우는 왼쪽 풀백으로 최근 뛰고 있지만, 현재 중원 자원이 부족해 이날은 원래 자리인 가운데로 이동할 전망이다. 경험이 더 많은 김민우가 한발 앞서 보인다. 이 경우, 왼쪽 풀백은 이상민이 차지할 전망이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com