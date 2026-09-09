긱스 깜짝 폭로! "맨유가 음바페 영입 권유 거절" 일반인보다 못한 스카우트팀 안목…최악의 선택으로 암흑기 열었다

맨체스터 유나이티드가 과거 킬리안 음바페 영입을 거절한 사실이 알려졌다. 사진=SNS 캡처.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe reacts during the UEFA Champions League first round day 1 football match between Real Madrid and Inter Milan at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 8, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드가 킬리안 음바페를 영입할 뻔했던 뒷이야기가 전해졌다. 당시 맨유 스카우팅 팀은 그를 좋은 선수로 판단하지 않았다.

영국 미러는 9일(한국시각) '음바페는 AS 모나코와 파리생제르망(PSG), 그리고 레알 마드리드에서 활약하며 세계 최고의 축구선수 중 한 명으로 성장했다'며 '그는 한때 맨유 선수가 될 수도 있었다'고 보도했다.

최근 맨유의 레전드 라이언 긱스는 과거 구단이 음바페 영입 기회를 거절했던 일화를 공개했다. 긱스는 2015년 당시 맨유 코칭스태프로 일하고 있었는데, 당시 모나코의 유소년 팀에서 뛰던 음바페를 주목하라는 이야기를 들었다고 한다. 긱스는 직접 경기장을 찾아 음바페의 플레이를 지켜본 뒤 맨유도 그를 관찰해볼 것을 추천했다고 밝혔다. 맨유의 스카우트팀도 실제로 음바페를 지켜봤지만 그들은 음바페가 충분히 좋은 선수가 아니라고 판단했다. 음바페는 이후 세계적인 축구 슈퍼스타로 성장했다. 프랑스 대표팀으로 월드컵 우승을 차지했고, 월드컵 역대 최다골을 기록한 거물이 됐다.

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EPA연합뉴스

이는 번번이 좋은 선수 영입에 실패하는 맨유 스카우트팀의 한계를 여실히 보여주는 사례다. 심지어 긱스에게 음바페를 추천한 이는 일반인이었다.

긱스는 "맨유의 팬이라고 주장한 리오넬이라는 남자가 맨유에 꼭 어울리는 선수라며 음바페를 추천했다"며 "그는 프랑스에서 유소년 축구를 많이 본다고 했다"고 당시를 회상했다.

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이 말을 듣고 모나코로 향한 긱스는 음바페의 뛰어난 기량에 놀랐다고 한다. 자신이 느낀 그대로를 스카우팅 팀에게 전달했지만, 영입으로까지 이어지지는 않았다. 리오넬은 이후에도 긱스를 만나 음바페의 영입이 어떻게 됐는지 물었다고 한다. 긱스는 구단이 음바페에 대한 확신을 갖지 못했다고 솔직히 털어놓을 수밖에 없었다. 당시 음바페를 영입했다면 맨유가 지금의 암흑기를 겪지 않았을 수도 있다. 스카우트팀의 안목이 한 명의 축구 팬보다 떨어지는 것이 맨유의 안타까운 현실이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com