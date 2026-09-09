손흥민도 깜짝 놀랠 소식, '토트넘 동갑내기' 오리에 충격 은퇴 후 7부 이적 유력

사진캡쳐=푸어피플

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[스포츠조선 김대식 기자]과거 토트넘 홋스퍼에서 손흥민의 동료였던 세르주 오리에의 근황이 화제다.

영국 매체 미러는 8일(한국시각) '전 토트넘 수비수 오리에가 프랑스 7부 리그 클럽 합류를 앞두고 있어 그의 선수 커리어가 새로운 저점을 찍게 됐다'고 보도했다.

오리에는 한국 팬들에게도 익숙한 선수다. 2017년부터 2021년까지 토트넘에서 뛰면서 토손흥민과 한솥밥을 먹었기 때문이다. 뛰어난 실력을 보여주지는 못했지만 오리에는 손흥민과 좋은 관계를 유지하면서 한국 팬들에게 호감을 샀다.

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토트넘으로 이적하기 전에는 파리생제르맹(PSG)에서 활약했다. 하지만 PSG에서는 자리를 잡지 못하면서 토트넘으로 합류하게 된 케이스다. 토트넘을 떠난 후에는 저니맨이 됐다. 스페인으로 넘어가 비야레알로 향했다가 다시 노팅엄 포레스트로 이적하면서 영국으로 돌아왔다.

AFP연합뉴스

노팅엄에서 2시즌을 보내다가 튀르키예 명문인 갈라타사라이로 향했다. 갈라타사리에서는 제대로 뛰지도 못했다. 1시즌 동안 4경기 출전에 그친 후 이란 명가 구단인 페르세폴리스로 이적해 모두를 놀라게 했다. 그러나 페르세폴리스에서도 거의 뛰지 못했다. 1992년생으로 아직 뛸 수 있는 나이임에도 오리에는 은퇴를 선언했다.

공식적인 은퇴를 선언했지만 오리에는 축구화를 벗지는 않을 것으로 보인다. 매체는 '올해 초 이란 클럽 페르세폴리스를 떠난 이후 줄곧 자유계약 상태였던 오리에는 리그 1 클럽 랑스 근처에 위치한 프랑스의 하위 리그 팀 몽티니앙고엘 이적을 두고 협상을 진행 중이다'라고 밝혔다.

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매체는 '이 팀은 잉글랜드 7부 리그인 이스미안 리그 프리미어 디비전에 해당하는 오드프랑스 지역 리그 2부에서 뛰고 있는데, 팀 상황이 그리 좋지 않다'며 '지난 주말 라이벌 팀인 비아슈생바스트를 상대로 무려 10골이나 실점한 만큼, 오리에가 합류한다면 수비진을 안정시켜 주기를 바라고 있을 것'이라고 덧붙였다.

미러는 오리에의 은퇴 이후 행보에 대해서도 언급했다. '오리에는 이미 은퇴 이후의 삶을 계획 중이며, 자신의 친정팀인 랑스와 다시 손을 잡았다'며 '그는 최근 랑스의 U-15 팀 감독으로 부임했으나, 여전히 선수로서의 현역 생활도 이어가고 싶어 한다'고 전했다.

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한때 유럽 빅클럽과 국가대표팀에서 화려한 커리어를 쌓았던 오리에가 불과 몇 년 만에 무소속을 거쳐 7부 리그행을 눈앞에 두게 되면서, 축구계에서는 그의 빠른 몰락에 안타까움 섞인 반응이 나오고 있다.