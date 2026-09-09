'韓 국가대표' 제2의 김민재 최고의 선택, 벨기에 신흥 명문...알고보니 빅리그 유치원 "차세대 유망주 꾸준히 공급"

출처=클럽 브뤼헤 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]이한범이 클럽 브뤼허로 향한 건 최고의 선택이었다.

영국 디 애슬래틱은 9일(한국시각) '2020년 이후 브뤼허(벨기에), AZ 알크마르(네덜란드), 레드불 잘츠부르크(오스트리아)가 5대 빅리그에 차세대 유망주들을 꾸준히 공급해 오고 있다. 잘츠부르크, 알크마르, 그리고 브뤼허는 유럽 5대 리그로 선수를 공급하던 기존 클럽들의 과점 체제를 깨부수었다'며 브뤼허의 스카우팅 능력을 주목했따.

매체는 '벨기에 브뤼허는 5대 빅리그로 최소 5명 이상을 이적시킨 빅리그 소속이 아닌 팀들 중 매각당 평균 이적료 1720만유로(약 267억원)를 기록하며 6번째로 높은 수치를 나타냈다. 이번 여름에만 크리스토프 촐리스가 아스널로 떠났다. 이는 2025년 8월에는 아르돈 야샤리의 AC 밀란 이적 그리고 전해 여름 이고르 티아고의 브렌트퍼드 이적의 뒤를 잇는 행보다. 브뤼허가 원석을 발굴해 팀의 우승을 도우며 성장시킨 뒤, 막대한 시세 차익을 남기고 매각하는 시스템을 구축했음을 보여준다'고 언급했다.

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브뤼허는 언급된 세 선수를 영입할 때 겨우 2350만유로(약 365억원) 밖에 지출하지 않았다. 이 선수를 키워서 팔아 약 1억1000만유로(약 1712억원)의 이적료를 벌었다. 1000억 넘게 시세 차익을 남긴 셈이다. 매체는 '이들이 거둔 막대한 수익 규모는 구단의 스카우팅 및 영입 시스템의 우수성을 증명한다'고 언급했다.

EPA연합뉴스

브뤼허는 아무 선수나 영입하지 않는다. 선수 영입에 대한 명확한 기준이 있다. 마르텐 데도벨레어 스포츠 디렉터에 따르면 8가지 축구 철학에 부합하는 명확한 플레이 스타일의 프로필을 가진 선수를 탐색하며, 이는 스카우팅 부서가 새로운 재능을 발굴하는 데 큰 지침이 된다.

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또한 선수의 신체 능력만 가지고 평가하지 않는다. 키가 작아도 위치 선정과 점프력이 좋아 헤딩 능력이 좋은 선수가 있기 때문이다. 더불어 공격 축구를 지향하는 구단의 색채와도 제대로 어울리는지를 판단한다.

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이러한 브뤼허의 기조는 한국 차세대 센터백으로 떠오른 이한범에게 안성맞춤이다. 이한범은 지난 시즌 덴마크 미트윌란에서 맹활약한 뒤에 이번 여름 브뤼허로 이적했다. 이토록 깐깐한 스카우팅 시스템을 가진 브뤼허가 거의 1000만유로(약 156억원) 가까이 주고 영입했다.

로이터연합뉴스

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이한범은 곧바로 브뤼허 주전으로 도약해 좋은 활약을 선보이는 중이다. 9일 열린 애스턴 빌라와의 유럽챔피언스리그(UCL) 경기에서도 2대3으로 패배했지만 빛나는 수비력을 인정받았다. 앞으로 이한범이 브뤼허에서 이런 활약을 이어간다면 빅리그 이적은 충분히 가능하다.

매체는 '브뤼허가 유럽 5대 리그의 인기 쇼핑몰로 떠오른 또 다른 이유는 '주도하는' 경기 스타일을 고수하기 때문이다. 이러한 전술 스타일은 자신이 주도하는 축구를 이식하고자 하는 빅클럽들에게 큰 매력으로 다가온다'고 평가했다.