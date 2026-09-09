또 '초신성' 등장? 현역 고교생 FW 국대 발탁, '2030 월드컵 목표' 中 새 실험…이번엔 과연 성공할까

11일 서울월드컵경기장에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 2차 예선 대한민국과 중국의 경기. 중국 팬들이 열띤 응원전을 펼치고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.06.11/

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[스포츠조선 박상경 기자] 중국 축구가 또 한 번의 실험에 나선다.

중국축구협회(CFA)는 8일(한국시각) 30명의 소집 훈련 명단을 발표했다. 2027 사우디아라비아 아시안컵 조별리그에서 이란, 시리아, 키르기즈스탄을 상대한 중국은 이번 소집 멤버를 바탕으로 오는 12일부터 내달 7일까지 우한, 충칭에서 팔레스타인, 뉴질랜드, 투르크메니스탄, 타지키스탄을 차례로 상대한다.

눈에 띄는 건 21세 이하 선수를 6명이나 발탁한 것. 특히 고교생 공격수 자오쑹위안(칭화대부속고)의 발탁이 눈에 띈다. 중국 텐센트는 '자오쑹위안은 프로 경험이 없는 선수 중 사상 처음으로 중국 대표팀 유니폼을 입는 선수'라고 전했다. 자오쑹위안 외에도 왕겅루이(17·칭다오 시하이안), 부니아민 압두살라무(18·윈난 위쿤), 양밍루이(19·다롄 잉보), 두웨정(20·충칭 퉁량룽), 장아이후이(21·저장FC)가 샤오자이 감독의 선택을 받았다.

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텐센트 스포츠는 '이번 발탁은 중국 축구의 장기 전략 일환'이라고 전했다. 매체는 '당장의 경기 성과 만을 위한 게 아니라 장기적인 관점에서 멤버가 고려됐다'며 '2027 아시안컵을 넘어 2030 월드컵을 위한 계획이 진행되고 있음을 보여준다'고 덧붙였다. 또 '어린 선수들이 성인팀에서 뛰는 건 경기력 향상 뿐만 아니라 자신감 향상에도 큰 도움이 된다. 이들이 각급 청소년 대표팀에 돌아가 뛸 때도 이 경험이 큰 도움이 될 것'이라고 강조했다.

11일 서울월드컵경기장에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 2차 예선 대한민국과 중국의 경기. 중국 팬들이 열띤 응원전을 펼치고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.06.11/

중국 대표팀의 유망주 발탁은 이번이 처음은 아니다. 지난해 동아시안컵에서도 청소년 대표팀과 슈퍼리그에서 뛰어난 활약을 펼친 '초신성' 왕위둥(20·저장FC)을 발탁해 활용한 바 있다. 하지만 왕위둥은 별다른 활약을 보여주지 못한 바 있다.

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2010년대 이후 중국은 리그, 대표팀에 막대한 자원을 쏟아부어 성장시키는 이른바 '축구 굴기'를 시도해왔다. 그러나 슈퍼리그는 부동산 거품이 빠진 뒤 침체기에 접어들었고, 이제는 아시아 무대에서조차 경쟁력을 상실했다는 평가를 받고 있다. 대표팀 역시 2026 북중미월드컵 아시아지역 3차예선을 넘지 못하는 등 여전히 세계 무대와 거리를 좁히지 못하고 있다.

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샤오자이 감독은 현역시절 2002 한-일월드컵 본선에 출전했고, 독일 분데스리가에서도 활약한 바 있는 레전드다. 지도자 변신 이후 청소년 및 성인 대표팀 코치를 거쳐 2024~2025년 칭다오를 이끌며 성과를 인정 받은 바 있다. 외국인 감독 체제로 실패를 거듭해왔던 중국이 샤오자이 감독 체제를 계기로 여러 변화를 시도하는 가운데, 그 결과에 관심이 쏠리고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com