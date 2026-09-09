이강인 '선발 제외' 날벼락 없다...시메오네 감독 냉정했다, "알바레스 베스트11 포함 어렵다" 공식발표

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인이 아틀레티코 마드리드의 올 시즌 첫 유럽챔피언스리그(UCL) 경기 선발 출전할 가능성이 커졌다.

스페인의 마르카는 9일(한국시각) '디에고 시메오네 감독이 안필드에서 열리는 리버풀과의 경기에 앞서 인터뷰에 참석했다'며 시메오네 감독의 리버풀전 사전 기자회견 내용을 보도했다.

아틀레티코 마드리드는 10일 오전 4시 영국 리버풀의 안필드에서 리버풀과 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전 맞대결을 벌인다. 본격적인 막을 올리는 별들의 무대, 첫 경기부터 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 강호를 만나며 험난한 일정을 소화한다.

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이강인의 출전 여부도 관심이 쏠린다. 앞서 이강인은 파리 생제르맹(PSG) 소속으로 두 차례 UCL 정상에 올랐다. 팀은 웃었지만, 선수는 그러지 못했다. 루이스 엔리케 감독은 번번이 이강인을 결승에서 외면했다. 두 시즌 동안 이강인은 UCL 결승전에서 1분도 소화하지 못했다. 올여름 상황이 달라졌다. 오랫동안 구애를 보낸 아틀레티코의 손을 잡고 스페인 무대로 복귀했다. 팀 내 입지도 에이스에 버금간다. 스쿼드 멤버가 아닌 핵심으로서 UCL 여정을 소화할 예정이다.

당초 우려 섞인 전망도 있었다. 스페인 엘골디히탈은 리버풀전 선발 명단을 예측하며 이강인의 이름을 제외했다. 최전방에 알렉스 바에나와 훌리안 알바레스의 이름을 올려뒀다. 이강인이 교체로 나설 것으로 봤다. 하지만 시메오네 감독이 알바레스의 선발 가능성을 일축했다.

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시메오네는 기자회견에서 "조너선 데이비드는 최근에 합류했다. 알바레스는 아직 몸을 끌어올리는 중이라, 내일 당장 선발 출전은 어렵다. 다만 경기 중에 우리에게 도움이 될 것이라고 확신한다"고 밝혔다. 알렉산데르 쇠를로트에 대해서도 "마드리드에 있다. 리버풀로 오기 어려울 것이다. 회복 중이고, 우리 팀에는 중요한 선수다"고 했다.

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시메오네는 직전 빌바오 원정과는 다른 경기가 될 것이라는 점도 강조했다. 앞서 아틀레티코는 리그 아틀레틱 클루브와의 경기에서 0대3으로 대패하며 시즌 첫 패배를 기록했다. 시메오네는 "빌바오에서와는 다를 것이다. 그때는 집중력이 흐트러졌다. 우리가 이길 경기를 패배했다. 이번 안필에서 펼쳐질 경기는 흥미진진할 것이다. 제대로 준비했는지 확인하겠다"고 했다.

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이강인의 올 시즌 첫 UCL 선발 경기가 다가오고 있다. 아틀레티코로서는 절대 놓칠 수 없는 무대, 이강인이 리버풀을 상대로도 기량을 뽐낼지 귀추가 주목된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com