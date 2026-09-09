이강인 머리채 잡은 로메로! 훌리안과 장난치는 모습도 포착…'우리 절친됐어요' 아르헨티나 선수들 속에서 '함박웃음'

이강인(왼쪽)과 훌리안 알바레스. 사진=아틀레티코 마드리드

Atletico Madrid's Lee Kang-in, center, attends a training session in Liverpool, England, Tuesday Sept. 8, 2026. (Peter Byrne/PAvia AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

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[스포츠조선 강우진 기자]아틀레티코 마드리드의 이강인이 훌리안 알바레스와 크리스티안 로메로 등 아르헨티나 선수들과 함께 훈련하며 친목을 다졌다.

아틀레티코는 9일(한국시각) 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그페이즈 1라운드 리버풀전을 앞두고, 선수들의 훈련 영상을 공개했다. 이강인은 지금 잉글랜드 리버풀의 안필드에서 훈련 중이다. 아틀레티코는 오는 10일 리버풀 원정 경기를 치른다. 아틀레티코는 최근 스페인 라리가에서 아틀레틱 클루브에게 0-3 충격패를 당한 만큼 이번 리버풀전에서 만족할만한 성과를 내야 한다. 팬들의 실망감은 커지고 있고, 알바레스도 여름 이적시장에서 팬들과 등을 진만큼 구단 전체적인 분위기가 무거운 상태다.

아르헨티나 선수들과 함께 훈련 중인 이강인. 사진=아틀레티코 마드리드

다행히도 이강인은 팀에 잘 녹아들고 있다. 성공적인 데뷔전을 했고, 이후 꾸준히 선발 기회를 잡고 있다. 공격적인 역량도 준수하다. 리버풀과의 일전을 앞두고는 아르헨티나 출신인 알바레스와 로메로, 그리고 후안 무소와 함께 훈련을 즐기는 모습이 포착됐다. 이들은 공을 땅에 떨구지 않는 리프팅 미니 게임을 진행했고, 이강인이 실수하자 로메로가 웃으며 이강인의 머리를 잡아채는 장면도 나왔다. 훈련이 끝나고는 알바레스와 이강인이 서로 몸싸움을 하며 장난을 치기도 했다. 알바레스는 이강인의 손목을 잡으며 경기장을 떠났다. 이강인이 아르헨티나 선수들과 어울릴 수 있는 이유는 언어에 있다. 유소년 시절부터 스페인에서 생활한 이강인은 원어민급으로 스페인어를 구사한다. 아르헨티나도 스페인어를 사용하기 때문에 이강인은 이들과 원활하게 소통할 수 있다.

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AFP연합뉴스

한국 팬들에게는 흡족할 만한 소식이다. 축구계에서 알바레스는 월드클래스 공격수로 통한다. 2024년부터 아틀레티코의 에이스로 맹활약한 선수다. 그가 겨울이적시장에서 팀을 떠날 것이란 전망이 나왔지만, 그전까지는 아틀레티코에서의 생활에 집중할 것으로 보인다. 그만큼 이강인과 호흡을 맞출 기회가 계속해서 나올 수 있다는 뜻이다. 로메로도 한국 팬들에게는 친숙한 인물이다. 로메로는 토트넘 홋스퍼에서 손흥민과 함께 뛰었던 선수다. 손흥민이 떠난 뒤 토트넘의 주장을 맡은 로메로는 1년 만에 아틀레티코로 이적했다. 로메로는 손흥민과 함께 대표팀에서 뛰는 이강인에게 친근감을 느끼며, 잘 어울리고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com