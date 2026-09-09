한시즌 54골 넣었는데 '보험용 공격수' 전락이라니…요케레스 향한 아스널의 마지막 테스트 시작

빅토르 요케레스. 사진=파브리지오 로마노 SNS

Arsenal's Swedish striker #14 Viktor Gyokeres (L) vies with Dortmund's French defender #22 Joane Gadou (R) during the English Premier League football match between Arsenal and Borussia Dortmund at the Emirates Stadium in London on August 9, 2026. (Photo by CARLOS JASSO / AFP)

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[스포츠조선 강우진 기자]지난 시즌 아스널의 핵심 영입으로 기대를 모았던 스트라이커 빅토르 요케레스가 '보험용 공격수'로 전락하고 말았다.

스페인 피차헤스는 9일(한국시각) '아스널은 요케레스를 매각하기에 앞서, 다음 이적시장에서 최정상급 공격수를 영입하는 것을 먼저 확정해야 한다는 입장을 정했다'고 보도했다.

미켈 아르테타 감독이 이끄는 아스널은 공격진 강화를 원하고 있다. 아스널은 2025년 여름 이적시장에서 요케레스의 이적료로 6700만유로(약 1000억원)를 지불했다. 요케레스는 2024~2025시즌 포르투갈 리그 스포르팅에서 52경기에 출전해 54골을 터뜨린 기대주였다. 그는 아스널에서의 첫 시즌 모든 대회를 통틀어 55경기에 출전해 21골 3도움을 기록했다. 득점 기록 자체는 준수했지만, 구단은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)와 UEFA 챔피언스리그에서 경쟁하기 위해서는 연계 플레이에서 더 큰 영향력을 발휘할 수 있는 유형의 공격수를 영입하는 것이 필수적이라고 판단하고 있다. 그럼에도 아스널은 당장 요케레스를 내보내겠다는 생각은 아니다. 확실한 대체자를 먼저 확보하지 않는 한 요케레스와 관련된 협상은 진행하지 않을 것으로 알려졌다. 사실상 보험으로 팀에 남겨두겠다는 것이다.

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로이터연합뉴스

아르테타 감독이 공격진 보강을 위해 가장 우선순위에 두고 있는 선수는 아틀레티코 마드리드의 훌리안 알바레스다. 아스널 수뇌부는 지난 여름 이적시장부터 알바레스 영입을 위한 움직임을 시작했다. 그러나 아틀레티코는 알바레스의 매각을 쉽게 허용할 생각이 없다. 선수 본인도 FC 바르셀로나로의 이적을 우선시하고 있다.

두 번째 대안으로는 사우디아라비아 리그의 알 아흘리에서 뛰고 있는 이반 토니가 거론되고 있다. 이는 매력적인 선택지는 아니다. 나이가 적지 않은 데다 아르테타 감독이 요구하는 전술적 조건에 완전히 부합하지 않는다는 점 때문이다.

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결국 아스널은 특정 선수 영입에만 의존하지 않기 위해 유럽 이적시장의 다른 선택지들도 검토하고 있다. 구단의 계획은 요케레스를 매각해 확보한 자금으로 새로운 중앙 공격수의 영입 비용을 마련하는 것이다. 요케레스는 지난 시즌 준수한 활약을 했기에 여전히 유럽 시장에서 수요가 있는 선수로 평가된다. 아스널은 다음 이적시장 전까지 요케레스의 성과를 평가할 예정이다. 이를 통해 그를 보험용 공격수로 남겨둘지 아니면 주전으로 기용할지를 결정한다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com