'친화력 GOAT' 이강인, '아르헨티나 금쪽이' 알바레스와도 '절친모드' 가동→남미 출신들과 환상 케미, 10일 새벽 4시 리버풀전서 챔스골 정조준

출처=아틀레티코 마드리드 SNS 영상 캡쳐

Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid Training - Anfield, Liverpool, Britain - September 8, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in with teammates during training Action Images via Reuters/Ed Sykes

Atletico Madrid's Argentinian defender #21 Cristian Romero (R) and Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Lee Kang-in (L) take part in a team training session on the pitch at Anfield stadium in Liverpool, north-west England on September 8, 2026, on the eve of their UEFA Champions League, first round football match against Liverpool. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 천재 플레이메이커 이강인(25)이 새로운 소속팀 아틀레티코 마드리드에서 남아메리카 출신 선수들과 남다른 케미를 뽐내고 있다.

아틀레티코는 10일 새벽 4시(이하 한국시각) 영국 리버풀 안필드에서 열리는 리버풀과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전을 하루 앞둔 9일 훈련장면 중 일부를 공개했다.

영상 속 이강인은 아틀레티코의 '아르헨티나 트리오' 훌리안 알바레스, 크리스티안 로메로, 후안 무소와 땅에 공을 떨어뜨리지 않고 공중에서 투 터치로 옆 동료에게 연결하는 '미니게임'을 즐기고 있다.

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이강인이 바닥에 공을 떨어뜨리는 장면은 영상에 담기지 않았지만 실수를 했는지, 나머지 세 선수가 이강인의 머리와 등을 장난스럽게 툭툭 치는 모습이 찍혔다. 이강인은 알바레스의 공을 빼앗기 위해 어깨 싸움을 벌이는 등 화기애애한 분위기에서 훈련을 끝마친 후 라커룸으로 돌아갔다.

출처=아틀레티코 마드리드 SNS 영상 캡쳐

출처=아틀레티코 마드리드 SNS 영상 캡쳐

출처=아틀레티코 마드리드 SNS 영상 캡쳐

Atletico Madrid's Lee Kang-in, center, attends a training session in Liverpool, England, Tuesday Sept. 8, 2026. (Peter Byrne/PAvia AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

이강인은 지난달 이적료 3500만유로에 파리생제르맹(PSG)에서 아틀레티코로 이적한 후 남미 출신 선수들과 가깝게 지내고 있다. 우루과이 출신 센터백 호세 히메네스는 특히 지난 2일 데포르티보 라 코루냐로 임대를 떠나기 전 이강인을 유달리 아끼며 새로운 환경에 빠르게 적응할 수 있도록 도왔다. 디에고 시메오네 아틀레티코 감독도 아르헨티나 출신이다. 이강인은 2023년 PSG 입단 후 브라질 출신 슈퍼스타 네이마르와도 단시간에 친해졌다. 기본적으로 친화력을 장착했다.

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이강인은 지난달 20일 말라가와의 스페인 프리메라리가 1라운드에서 그림같은 왼발 중거리 슛으로 데뷔골을 터뜨린 후 벤치쪽으로 달려가 히메네스를 와락 끌어안았다. 그는 "내가 벤치에 있을 때 히메네스가 '네가 들어가면 골을 넣을거야'라고 말했다. 동료들이 날 믿어준 게 고마웠다. 그 믿음에 감사하다는 뜻을 전하고 싶었다"라고 말했다.

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기분 좋게 출발선을 통과한 이강인은 이후 비야레알(2대2 무), 세비야(3대1 승), 아틀레틱(0대3 패)과의 3경기에선 모두 공격형 미드필더로 선발 출전했다. 리그 정상급 스트라이커인 알바레스와 그라운드에서 호흡을 맞추기 위해선 시간이 좀 더 필요해 보인다. 알바레스는 지난 여름 이적시장에서 이동 파동을 일으켰다. 그 과정에서 거듭 훈련에 불참해 매치핏을 갖추지 못했다. 시메오네 감독은 알바레스가 리버풀전에서 선발로 뛰긴 어려워보인다고 조커 투입을 예고했다.

Soccer Football - LaLiga - Sevilla v Atletico Madrid - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - August 29, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in in action REUTERS/Marcelo Del Pozo

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PSG 유니폼을 입고 지난 2024~2025시즌과 2025~2026시즌 연속해서 UCL 우승을 차지한 이강인은 빅클럽 리버풀전 골문을 정조준한다. 안필드가 낯선 경기장은 아니다. 지난해 3월 안필드에서 열린 UCL 16강 2차전에서 연장전에 교체로 출전해 19분 남짓 그라운드를 누볐다. 당시 PSG는 승부차기 끝에 리버풀을 꺾고 8강에 올랐다.

이강인은 지난 4월에도 UCL 8강 2차전을 치르러 안필드를 찾았다. 하지만 끝내 루이스 엔리케 PSG 감독의 교체 출전 명령을 받지 못했다.

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2019~2020시즌 '친정팀' 발렌시아에서 UCL에 데뷔한 이강인은 지금까지 UCL에서 35경기를 뛰었다. 'UCL 단골 클럽' 아틀레티코로 이적한 만큼 손흥민이 보유한 한국인 UCL 최다 출전(55경기)을 뛰어넘을 가능성이 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com