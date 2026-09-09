[공식발표] '韓 성 접대 의혹 심판' 논란 종결, 일본축구협회 다시 입장 표명 "더 설명할 부분 없다"

사진캡쳐=산스포

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[스포츠조선 김대식 기자]일본축구협회가 한국에서 터진 심판 성접대 의혹에 대해 다시 한번 입장을 표명했다

일본 매체 니칸스포츠가 9일 보도한 바에 따르면 오기야 켄지 일본축구협회 심판위원장은 이날 브리핑에서 심판 성접대 논란 관련해 "지난 이사회 때 유카와 카즈유키 전무이사가 말씀드린 부분이 있다"며 "추가로 설명할 부분이나 답변할 내용은 없다"고 밝혔다. 이어 "따라서 지금 여기서 답할 수 있는 것은 없다. 유카와가 답변한 것이 전부다. 제 입장에서 뭐라고 말할 것은 없다"고 선을 그었다.

이번 의혹은 지난달 대한축구협회가 2011년 3월부터 2012년 3월 사이 자국 대표팀 경기를 담당한 외국인 심판진을 대상으로 수차례에 걸쳐 성접대를 했다는 보도에서 비롯됐다. 해당 내용은 2016년 KFA에 대한 문화체육관광부 감사에서 파악됐지만, 10년이 지난 지금에서야 세상에 알려졌다.

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성접대는 무려 1년에 걸쳐 이뤄졌다. 2011년 3월부터 2012년 3월까지 국내에서 열린 월드컵·올림픽 예선전 3경기와 평가전 4경기 등 총 7경기에서 외국인 심판과 감독관 10여명이 대상이 됐다. 여기에는 2012년 2월 쿠웨이트와의 2014년 브라질월드컵 예선, 2011년 9월 오만과의 2012년 런던올림픽 예선, 2012년 3월 카타르와의 런던올림픽 예선 경기가 포함됐다. KFA 직원은 심판들에게 한 번에 수십만원, 많게는 100만원이 넘는 돈을 법인카드로 결제한 것으로 전해졌다.

이 사실이 알려진 후 파장은 일본 축구계까지 미쳤다. 문제의 7경기 중 한 경기를 일본 심판들이 관장했기 때문이다. 해당 경기는 2012년 한국과 쿠웨이트의 월드컵 아시아 3차 예선으로, 주심과 부심을 포함한 심판단 4명 전원이 일본인이었고 이 중 2명이 성접대를 받은 것으로 알려졌다. 당시 한국은 이 경기에서 2대0으로 승리하며 최종예선 진출을 확정지어 더욱 주목받고 있다.

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곧바로 일본축구협회도 조사에 들어갔다. 미야모토 츠네야스 일본축구협회 회장이 직접 "사실 관계를 확인 중"이라고 밝히기도 했다. 일본축구협회의 최종 결론은 성접대 사실이 없었다는 것. 앞서 지난달 20일 이사회 이후 유카와 전무이사는 "보도된 바와 같은 한국축구협회의 경기 결과 조작 청탁이나, 부적절한 성적 서비스를 동반한 접대 보도와 관련해 그러한 사실을 확인할 수 없었다"고 밝힌 바 있다. 니칸스포츠는 '보도를 바탕으로 대상자 심판원 7명 중 6명은 면담 조사를, 1명은 서면을 통해 확인 작업이 진행됐다'고 전했다.

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대한축구협회

한편 대한축구협회는 '축구 팬 및 축구 관계자 여러분께 드리는 글'을 통해 '월드컵 이후 KFA를 둘러싼 각종 잡음에 큰 실망과 걱정을 안겨드린 점 매우 죄송스럽게 생각한다'고 고개를 숙인 바 있다.