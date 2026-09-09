'13일 마침내 입국' 모레노 감독, 유럽파 챙기고 K리그 파악도 끝냈다…14일 '모레노 1기' 전격 공개

사진제공=대한축구협회

출처=대한축구협회

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[스포츠조선 박찬준 기자]로베르토 모레노 신임 대한민국 축구 국가대표팀 감독이 13일 한국땅을 밟는다.

대한축구협회(KFA)는 9일 '모레노 감독이 13일 입국할 예정'이라고 밝혔다. 입국 후 간단한 스탠딩 인터뷰도 진행한다. 다음날인 14일 충남 천안의 코리아풋볼파크에선 9~10월 A매치 4연전에 나설 '1기' 명단을 공개한다. 이 자리에는 모레노 사단 6명이 모두 함께한다. 취임 기자회견까지 겸할 계획이다.

KFA는 1일 2026년 북중미월드컵 이후 공석인 A대표팀 임시 사령탑으로 모레노 감독을 선임했다. 모레노 감독의 계약기간은 11월 27일까지며, 6경기 이후 평가를 통해 아시안컵까지 여정을 이어갈 수 있는 옵션이 있다. 스페인 출신 감독이 A대표팀 지휘봉을 잡은 것은 이번이 처음이다.

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모레노 감독은 비자 문제로 한국행 비행기를 타지 못했다. 그는 4일 자신의 홈페이지를 통해 한국 팬들에게 첫인사를 했다. 그는 "영광스러운 동시에 막중한 책임감을 느낀다"며 "나는 오랫동안 한국 축구를 알고 존경해 왔다. 이제 나의 임무는 한국 축구를 위해 일하는 것"이라고 했다. 이어 "결과를 장담하진 않겠다. 대신 노력과 정직, 존중을 약속한다. 우리가 전해야 할 메시지가 무엇이든, 경기장에서 보여드리겠다"고 다짐했다.

모레노 감독은 시간과의 싸움 중이다. 그는 추석 연휴 첫날인 24일 수원월드컵경기장에서 에콰도르와 맞붙는 것을 시작으로 28일에는 서울월드컵경기장에서 우루과이와 친선경기를 갖는다. 끝이 아니다. 10월 2일 울산문수축구경기장에서 베네수엘라를 상대하고, 6일 용인 미르스타디움에서 우즈베키스탄과 충돌한다. 이어질 11월 A매치까지, 총 6경기에서 자신의 능력을 보여줘야 아시안컵까지 임기를 늘릴 수 있다.

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그래서 첫 단추가 중요하다. 임무는 이미 시작됐다. 모레노 감독은 유럽에서 몇몇 유럽파들과 직접 접촉한 것으로 알려졌다. 그는 현영민 전력강화위원장과 면담할 때도, 유럽파들의 전화번호를 요청한 바 있다. 모레노 감독을 보좌할 코치들도 유럽파들이 뛰는 경기 현장을 찾아 특성을 유심히 지켜본 것으로 전해졌다.

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군 팀인 김천 상무를 알 정도로 한국에 대한 이해도가 높았던 모레노 감독은 이미 포지션별 4배수 명단을 만든 것으로 알려졌다. K리거까지 어느 정도 파악이 됐다는 이야기다. 직접 K리거들을 눈으로 보지 못한 것은 아쉽다. 그러나 전강위에서 보내준 자료에 의존하지 않고, 모레노 감독의 입맛대로 '모레노 1기'가 구성될 수 있다는 점에서 기대가 크다. 새로운 출발에 나설 한국 축구의 시계도 빨라지고 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com