토트넘 제정신 맞아? '20개월 약물 징계' 무드리크, 이강인보다 2배 비싸게 영입할 계획...예상 조건까지 등장 "리그 우승 혹은 25골"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]토트넘이 미하일로 무드리크를 거액에 영입할 수 있다는 주장이 등장했다.

영국의 스퍼스웹은 9일(한국시각) '무드리크의 토트넘 완전 이적 옵션에 대해 뜨거운 반응들이 나오고 있다'고 보도했다.

스퍼스웹은 '많은 사람들은 거의 2년 동안 공식 경기에 출전하지 않았고, 도핑 징계 이전에도 요구되는 기준에 한참 못 미치는 모습을 보였던 무드리크에게 이처럼 큰 금액의 계약 조항이 타당한지 의문을 제기하고 있다. 토트넘 과거 스카우트였던 브라이언 킹은 이번 영입이 토트넘의 형편없는 영입이라고 확신하며, 데 제르비 감독이 무드리크를 제대로 기용하지 못할 것이라 단언했다'고 전했다.

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로이터연합뉴스

토트넘은 이번 여름 이적시장 막판 무드리크를 임대로 영입했다. 놀라운 선택이었다. 당초 공격진 보강을 원했던 토트넘은 사비우, 오마르 마르무시 등을 품었으나 추가 영입을 고려했다. 일리만 은디아예 등이 거론됐으나, 거래가 무산되며 떠오른 대안이 무드리크였다.

무드리크는 지난 2023년 1월 겨울 이적시장을 통해 첼시로 이적했다. 당시 1억 유로(약 1500억원)라는 거액의 이적료를 기록하며 많은 관심을 받았다. 샤흐타르 도네츠크에서 활약할 시절 무드리크는 엄청난 스피드를 통한 위력적인 드리블과 강력한 슈팅, 패스 후 움직임까지 다양한 부분에서 높은 평가를 받았으나, 이적료가 지나친 것이 아니냐는 의견도 적지 않았다.

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기대는 모두 실망으로 바뀌었다. 첼시에서 단점만 도드라지며, 활약을 거의 하지 못했다. 경합 능력도 부족했으며, 돌파를 통한 파괴력, 슈팅을 이용한 공격 전개 모두 부족했다. 첫 시즌 17경기에 나서 2도움에 그쳤고, 직전 2023~2024시즌도 41경기 7골 2도움으로 기대에 한참 못 미쳤다. 올 시즌은 15경기 3골 4도움을 기록했지만, 3골 3도움이 리그가 아닌 유로파콘퍼런스리그에서 적립한 수치다.

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이후 충격적인 징계까지 받았다. 멜도니움을 복용했다고 알려진 무드리크는 도핑 방지 규정 위반 혐의로 기소됐고, 4년 출전 정지 징계를 받았다. 다행히 WADA와의 합의로 20개월 만에 징계 해제 결정이 내려졌으나, 복귀 후 그의 기량에는 여전히 물음표가 붙는다.

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토트넘은 그런 무드리크를 데려오기 위해 임대와 더불어 무려 7500만 파운드의 선택적 완전 이적 조항까지 삽입한 것으로 알려졌다. 이는 올여름 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인의 이적료에 2배에 가까운 수치다.

브라이언 킹은 토트넘이 조항을 발동한다면 무드리크의 확실한 활약이 필요하다고 밝혔다. 그는 "토트넘이 또 7500만 파운드를 낭비할 가능성도 배제할 수 없다"며 "7500만 파운드나 주고 영입한 선수라면 그만큼의 활약을 보여줘야 할 것이다. 프리미어 리그 우승을 안겨줘야 하고, 최소한 25골은 넣어야 한다"고 밝혔다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com