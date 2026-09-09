[오피셜]MLS 공식발표, 손흥민 우승 도전 2년차도 망한다?..."LAFC 플레이오프 조기 탈락할 수도"

WASHINGTON, DC - AUGUST 29: Son Heung-Min #7 of the Los Angeles Football Club looks on during the second half of the match against the D.C. United at Audi Field on August 29, 2026 in Washington, DC. Hannah Foslien/Getty Images/AFP (Photo by Hannah Foslien / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민을 데려오고도 LAFC는 2시즌 연속 우승 도전에 실패할 것으로 분석되고 있다.

미국 메이저리그사커(MLS) 사무국은 9일(한국시각) 공식 채널을 통해 24라운드까지 진행된 후 파워랭킹을 선정해 발표했다.

LAFC의 파워랭킹은 그대로였다. 기존 순위였던 7위를 유지했다. 단적인 랭킹보다 문제는 분위기. LAFC는 파워랭킹 순위가 그대로 유지된 게 신기할 정도로 부진한 상황이다. 최근 리그 6경기에서 단 1승도 없다.

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22라운드 후 파워랭킹 발표 당시 MLS 사무국은 '8월은 LAFC에게 잊고 싶을 만큼 가혹한 한 달이 되고 있다. 콜로라도 래피즈 원정에서 0대1로 패하고 포틀랜드 팀버스와 1대1대 무승부를 거두며, LAFC는 여전히 이번 달 첫 MLS 승리를 올리지 못하고 있다. 서부 컨퍼런스 1위 시드로 한 해를 마무리하겠다는 이들의 희망도 점차 희미해지고 있다'며 가혹하게 평가했다.

WASHINGTON, DC - AUGUST 29: Son Heung-Min #7 of the Los Angeles Football Club applauds fans after the match against the D.C. United at Audi Field on August 29, 2026 in Washington, DC. Hannah Foslien/Getty Images/AFP (Photo by Hannah Foslien / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

이번에는 비판의 수위가 더 높아졌다. MLS 사무국은 'LAFC가 마지막으로 승점 3점을 획득한 지 꽤 오랜 시간이 흘렀다. 지난 주말 레알 솔트레이크와의 2대2 무승부로 최근 6경기에서 얻은 승점은 단 4점에 불과하다'고 지적했다.

이어 '이제 그들에게는 MLS 컵 플레이오프가 시작되기 전 팀의 흐름과 리듬을 찾을 수 있는 10경기가 남아 있다. 그렇지 않다면 플레이오프에서 조기 탈락하는 쓴맛을 보게 될지도 모른다'며 경고했다. 지난 시즌에도 LAFC는 손흥민을 영입한 후 기세가 좋았는데도 불구하고, 서부 콘퍼런스 2라운드에서 탈락했다. 토마스 뮐러의 벤쿠버 화이트캡스에 일격을 맞았다.

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WASHINGTON, DC - AUGUST 29: Son Heung-Min #7 of the Los Angeles Football Club battles Louis Munteanu #11 of the D.C. United for the ball during the second half of the match at Audi Field on August 29, 2026 in Washington, DC. Hannah Foslien/Getty Images/AFP (Photo by Hannah Foslien / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

이번 시즌에는 분위기가 더 안 좋기 때문에 1라운드 탈락도 충분히 가능하다는 것. 이러한 평가가 나오는 이유는 LAFC가 근래 만난 팀들이 모두 우승 후보가 아니었다는 것이다. 6경기 무승행진의 시발점이었던 벤쿠버 화이트캡스전을 제외하면 모두 승리했어야 하는 상대였다. 플레이오프 진출권에서 경쟁하거나 하위권에 속한 구단들만 만났다. 그런 팀들을 상대로 LAFC는 고전하는 중이다. 우승에 도전할 만한 패기나 의지가 보이지 않는 게 사실이다.

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심지어 여름 이적시장에서 변화도 크지 않았다. 로베르토 레반도프스키, 앙투안 그리즈만, 카세미루와 같은 슈퍼스타들이 MLS에 상륙하는 사이, LAFC는 거의 구경꾼으로 전락했다. 몇몇 영입을 진행했지만 기대치는 매우 낮다. MLS 다른 구단들은 이제 '흥부 듀오'만 막으면 LAFC를 이길 수 있다고 생각하는 중인데, 차세대 스타였던 다비드 마르티네스마저 떠났다. 손흥민과 드니 부앙가가 없다면 승리하기 쉽지 않다. 심지어 지난 솔트레이크전에서는 흥부 듀오가 오랜만에 폭발했는데도 불구하고, 승리하지 못했다. 수비 문제도 적지 않다.