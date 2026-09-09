韓 축구 대형 악재! '국가대표 유망주' 양민혁 적응도 못하고 떠났다, 훈련 복귀 후 명단 제외..."출전할 준비가 안 됐다"

사진=베스테를로 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]양민혁이 좀처럼 벨기에 무대에서 모습을 드러내지 못하고 있다.

영국의 풋볼런던은 9일(한국시각) '토트넘에서 잉글랜드와 유럽 각지로 임대된 17명의 선수 대부분이 이제 새로운 클럽에서 시즌을 시작했다'라며 임대 된 유망주들의 상황을 조명했다.

양민혁도 이름을 올렸다. 풋볼런던은 '양민혁은 현재 벨기에 주필러 프로 리그의 베스테를로 소속으로 임대됐으나, 최근 벨기에 리그 경기 몇 경기에 불참했다'며 '양민혁은 새 소속팀에서의 첫 두 경기에서 교체 출전했지만, 최근 두 경기에서는 부상으로 결장했다. 훈련에 복귀했지만, 토요일 메켈렌과의 4대0 승리 경기에는 출전할 준비가 되지 않은 것으로 판단되었다'고 전했다.

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사진=베스테를로 SNS 캡처

이어 '양민혁은 포츠머스와 코벤트리 임대 생활 동안 너무 많은 경기를 벤치에서 지켜봐야 했던 아쉬움을 딛고, 이번 시즌 몸 상태가 좋아지면 출전 시간을 늘리려고 노력할 것이다'고 덧붙였다.

양민혁은 올여름 이적시장에서 토트넘 잔류 대신 다시 임대를 떠났다. 당연한 선택이었다. 2024년 12월 토트넘에 처음 합류한 후 잉글랜드 챔피언십 무대로 떠난 임대 과정에서 활약상이 아쉬웠다. 특히 지난 시즌 후반기 코번트리 시티 임대는 최악의 선택이었다. 포츠머스 소속으로 16경기에 출전해 3골 1도움을 기록하며 경험을 쌓는 와중에 갑작스러운 재임대가 결정됐다. 노리치와의 경기에서 데뷔전을 치렀고, 이후 두 차례 교체 출전했지만 선수단 명단에서 제외됐다. 이후 양민혁이 명단으로 돌아오지 못하며 허송세월을 보냈다.

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올여름은 잉글랜드가 아닌 벨기에로 떠났다. 앞서 루카 부슈코비치가 임대를 떠나 성장을 거듭했던 베스테를로 유니폼을 입었다. 잉글랜드가 아니지만, 유럽 1부에서 꾸준한 출전 시간을 확보할 기회를 얻었다. 다만 임대는 시작부터 순탄치 않다. 2경기에서 교체로 출전하며 기회를 노렸던 양민혁은 이후 2경기은 아예 명단 제외됐다. 이유는 부상이었다. 부상 이후 빠르게 복귀했지만, 6일 열린 메켈렌과의 경기에도 출전할 수 없었다. 아직 정상적인 몸 상태가 아니었던 것으로 보인다.

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사진=베스테를로 SNS 캡처

문제는 양민혁이 당분간 팀을 떠난다는 점이다. 양민혁은 8일 23세 이하(U-23) 남자 축구 대표팀에 합류한 것으로 알려졌다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임 참가를 위해 소속팀을 떠났다. 대표팀은 11일까지 시즈오카에 차려진 사전캠프에서 조직력을 끌어올리고, 12일부터 격전지인 아이치-나고야로 향한다. 양민혁으로서는 벨기에 무대에 제대로 적응하지 못하고 떠난 것이 아쉬울 수밖에 없다.

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그럼에도 아시안게임은 기회가 될 수 있다. 그간 부진한 성적으로 고전했던 양민혁으로서는 대표팀에서 뛰어난 활약 후 금메달을 목에 건다면, 경기력과 병역 면제를 모두 잡을 수 있다. 양민혁에게는 더 중요한 이번 시즌이 될 예정이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com