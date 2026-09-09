모레노호 깜짝 발탁 후보? 'K리그 주목할 재능' 서재민, 기대보단 노력이 먼저 "아직 논할 레벨 아니다...내 플레이 만족 안 돼"[현장인터뷰]

인천=이현석 기자

Advertisement

Advertisement

[인천=스포츠조선 이현석 기자]"아직 나도 내 플레이에 만족이 안 된다." 서재민(23·인천)은 '깜짝 소식'만 기대하기보단, 현재의 성장에 집중하고 있다.

그는 8일 인천축구전용경기장에서 열린 부천FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드에 선발 출전, 팀의 2대1 승리에 기여했다. 인천은 이날 무고사와 후안 이비자의 득점에 힘입어 승점 3점을 챙겼다. 4경기 만에 승리한 인천은 승점 37점을 기록했다. 서재민도 중원에서 활약을 펼쳤다. 그는 경기 후 "몇 경기 동안 승리가 없었다. 정신 차리고 잘해서 이길 수 있었다"고 했다.

떡잎부터 주목받던 재능이다. 신정초 시절 차범근축구상 대상을 수상했다. 시련 없이 핀 꽃은 아니었다. 프로의 벽은 높았고, 개화를 기다렸다. 오산고 졸업 후 FC서울에서 프로에 데뷔했다. 좀처럼 기회를 받지 못하며, K리그2로 향했다. 서울 이랜드에서 꽃봉오리를 틔워냈다. 경기를 거듭할수록 재능이 리그를 물들였다. 2024시즌에는 K리그2 영플레이어상을 수상하며 주가를 높였고, 2025시즌도 서울E의 핵심 미드필더로 활약했다.

Advertisement

한 단계 더 성장하기 위해 발을 뻗었다. 2026시즌 인천 유니폼을 입으며 K리그1으로 향했다. 높아진 무대에도 어색함은 없었다. 인천 중원의 핵심으로 활약했다. 특유의 활동량과 기동력에 호평이 쏟아졌다. 그럼에도 아직 성장해야 할 부분이 많다고 돌아봤다. 서재민은 "감독님께서 슈팅, 중장거리 패스를 좀 더 성장시키면 좋겠다고 하셨다. 한 시즌을 치르며 매 경기 잘할 수는 없지만, 방향성을 갖고 추구하는 수준까지 성장하는 것이 중요하다"고 했다.

올라온 기량만큼 서재민을 바라보는 눈도 높아졌다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임으로 향할 유력 후보로 여겨졌으나, 아쉽게 탈락했다. 최근에는 국가대표팀 임시 감독으로 부임한 로베르트 모레노의 '깜짝 발탁' 후보로도 거론된다. 모레노 감독은 K리그와 한국 축구에 대해 철저한 분석을 한 것으로 알려졌다. 14일 발표할 9~10월 A매치 명단에서 K리그 내 수준급 자원이 발굴될 가능성도 충분하다.

Advertisement

그러나 때 이른 기대는 없었다. 서재민은 "대표팀은 솔직히 생각 안 한다. 내가 논할 레벨은 아니다. 같은 포지션에 좋은 선수들이 많다"며 "내 자리에서 열심히 하면 언젠가 기회가 올 것이라고는 본다. 지금은 이 무대에서 한 시즌 내내 좋은 폼을 유지하고 완주하고 싶다"고 했다. 단계를 밟아 태극마크를 달고자 하는 의지는 확고하다. "큰 목표를 세우는 편은 아니다. 한 경기, 한 경기 열심히 하면 좋은 기회가 온다고 믿는다. 대표팀도 마찬가지고, 열심히 노력하다 보면 이룰 수 있을 것이다."

Advertisement

늘어난 칭찬과 기대, 부담도 커질 법하지만, 서재민의 마음가짐은 흔들림이 없다. 인천에서 올 시즌을 잘 마치겠다는 목표, 하나만 바라본다. "잃을 게 있고, 가진 것이 있어야 부담이 크다. 난 그럴 것이 없다. 이번 시즌을 잘 보내려고만 한다. 내 색깔의 축구, 인천의 축구로 더 높은 곳을 바라보고 발전하는 것이 목표다"고 웃었다.

인천=이현석기자 digh1229@sportschosun.com