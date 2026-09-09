"제한속도 60km/h 구역서 109km/h로 질주" 호주 축구계 발칵, 어렵게 모셔온 세리에A 스타 공격수 충격적인 코카인 흡입 논란으로 징계 위기, "아시안컵 출전 못할수도"

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]석달 전 호주로 귀화한 축구스타가 논란의 중심에 섰다.

9일(한국시각) 호주 매체 'ABC 뉴스' 보도에 따르면, 호주 시드니 뉴사우스웨일스(NSW) 경찰은 호주 축구대표팀 공격수 크리스티아 볼파토(22·사수올로)에게 벌금 722호주달러를 부과했다. 볼파토는 지난 7월 24일 새벽 1시 시드니에서 BMW 쿠페 차량을 몰고 제한속도 60km/h 도로에서 109km/h로 주행했다. 한데 경찰의 후속 구강액 검사에서 충격적으로 코카인 양성 반응이 나왔다. 경찰은 볼파토가 금지 약물을 흡입한 상태로 과속을 했다고 판단해 지난 1일 벌금 통지서를 발부했다.

볼파토는 현장에서 실시한 초기 검사에서 코카인 양성 반응을 보였다. 이후 경찰은 그를 후속 구강액 검사 대상자로 분류했고, 이 검사에서도 양성 반응이 나왔다. 볼파토는 호주축구협회 관계자들에게 해당 약물을 고의로 복용한 것이 아니라고 설명했다. 경찰에 적발된 후 개인적으로 사설 병원에서 별도의 검사를 받았으며 해당 검사에선 음성 결과가 나왔다고 주장했다. 소속팀 사수올로 측도 볼파토가 이탈리아에서 받은 검사에서 음성 판정을 받았다고 밝혔다.

Advertisement

로이터연합뉴스

호주축구협회는 볼파토의 코카인 흡입 논란을 인지하고 있으며, 독립적으로 확인 절차를 밟고 있다고 설명했다. 현지 매체 보도에 따르면, 볼파토는 축구협회 징계 및 윤리위원회에 소환될 가능성이 있다. 해당 위원회는 선수의 국가대표팀 경기 출전을 정지할 수 있는 권한을 지녔다. 이런 가운데 토니 포포비치 호주 대표팀 감독은 이달 브라질과의 A매치 친선경기에 볼파토를 선발할지에 관한 질문에 답변을 거부했다. 절차가 완료되기 전에 섣불리 추측성 발언을 하고 싶지 않다고 강조했다.

영국 일간 '가디언'은 "볼파토의 2차 검사에서 양성 반응이 나온 것은 내년 1월 2027년 사우디아시안컵 출전에 중대한 영향을 미칠 수 있다"라고 보도했다.

Advertisement

호주 태생의 호주-이탈리아 이중국적자인 볼파토는 2021년 AS로마에서 프로데뷔해 2023년부터 사수올로에서 활약하고 있다. 2선 공격수로 종종 프란체스코 토티와 비견되며 그는 이탈리아 각급 연령별 대표를 거쳐 2026년 북중미월드컵 개막 직전에 호주로 귀화해 월드컵 본선을 누볐다. 현재 A매치 4경기를 뛰며 대표팀 내에서 서서히 존재감을 넓히고 있었다. 올 시즌 사수올로 유니폼을 입고 5경기를 뛰어 2골을 기록 중이다.

Advertisement

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com