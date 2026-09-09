'거짓말→막장 행동→EPL 명제' 히샬리송 토트넘 역대 최악의 영입...드디어 방출인가, '브라질 명문' 영입 추진

사진=히샬리송 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]브라질 명문 구단 바스코 다 가마가 토트넘 홋스퍼 공격수 히샬리송의 브라질 복귀 가능성을 타진하고 나섰다.

브라질 매체 글로보는 8일 '바스코가 히샬리송의 현재 상황을 파악하고 브라질 복귀 의사가 있는지 확인하기 위해 그의 에이전트 측과 접촉했다'고 보도했다. 매체에 따르면 바스코 구단은 임대 영입 가능성에 대한 정보를 수집하고 있으며, 그를 영입하기 위한 시도를 이어가고 있다.

로이터연합뉴스

히샬리송을 둘러싼 상황은 최근 급격히 악화됐다. 그는 토트넘 수뇌부와 로베르토 데 제르비 감독에게 팀을 떠나고 싶다는 뜻을 전달한 뒤 구단과 마찰을 빚었고, 이후 잉글랜드 프리미어리그 명단에서 제외되며 잔여 시즌 구상에서 완전히 벗어난 상태다. 데 제르비 감독은 히샬리송이 이적을 요청했다고 밝힌 상태. 하지만 정작 당사자인 히샬리송은 그런 적이 없다고 주장하고 있는 중이다. 최근에는 개인 SNS를 통해서 계속해서 구단을 저격하는 내용의 글을 올리는 중이다. 완전히 문제아로 전락한 셈.

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이런 가운데 바스코 팬들의 영입 여론전도 뜨겁다. 글로보는 '최근 며칠 동안 바스코 팬들은 히샬리송 영입을 촉구하며 SNS에서 열렬한 캠페인을 벌였다'고 전했다. 히샬리송 본인은 경기 출전 없이 시간을 보내고 싶지 않아 모든 가능성을 열어두고 들을 준비가 되어 있다고 알려졌다.

AFP연합뉴스

계약 측면에서 히샬리송은 토트넘과 2027년 6월까지 계약이 남아있다, 토트넘 입장에서는 히샬리송을 매각할 수 있는 마지막 기회이기 때문에 어떻게든 완전 이적을 시키겠다는 생각일 것이다. 임대로 방출하는 건 큰 의미가 없다.

히샬리송한테도 현재로선 선택지가 넓지 않다. 유럽 주요 이적시장이 이미 마감된 상태이기 때문이다. 글로보는 '그는 트라브존스포르와 개인 연봉 합의까지 마쳤으나, 지난 금요일 튀르키예 이적시장이 닫히기 전 두 구단 간의 이적료 협상이 타결되지 못했다'고 전했다.

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매체는 '이제 상황이 바뀌었다'며 '대부분의 이적시장이 닫혔고 토트넘이 그를 구상에서 제외했다는 신호를 보냄에 따라, 히샬리송 측도 브라질 복귀 가능성을 더 이상 배제하지 않고 있다'고 밝혔다. 이어 '공격진 보강을 노리는 바스코는 히샬리송을 구단의 체급을 한 단계 올려줄 수 있는 결정적인 카드로 바라보고 있다'고 덧붙였다.

과연 히샬리송이 토트넘을 떠나 친정 무대인 브라질로 돌아갈지 향후 행보에 관심이 쏠린다.