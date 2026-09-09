[현장라인업]김대원vs이승우, 에이스 맞대결 빅뱅...'2위 경쟁' 강원-전북 선발 명단 발표

한국프로축구연맹

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[강릉=스포츠조선 김대식 기자]강원FC와 전북 현대가 2위 싸움을 두고 치열한 승부를 준비했다.

강원과 전북은 9일 강릉하이원아레나에서 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드 경기를 치른다. 이번 경기의 승자는 2위 경쟁에서 매우 유리한 위치를 선점할 수 있다.

우승팀은 FC서울로 윤곽이 잡히는 가운데, K리그에서 제일 치열한 경쟁은 2위다. 현 2위인 울산 HD부터 6위인 인천 유나이티드까지 승점 차이가 7점밖에 나지 않는다. 라운드마다 순위가 뒤죽박죽이다.

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총력적은 펼쳐야 하는 양팀이다. 먼저 강원은 김건희 김대원을 필두로 모재현 김동현 서민우 김도현 이유현 박호영 카림 강준혁 박청효를 투입했다. 지난 FC안양전에서 변형 스리백 전술로 3대0 대승을 거둔 만큼 기조를 유지했다. 9월 중순쯤 복귀가 유력했던 강투지와 고영준이 모두 벤치에서 출발하는 건 고무적이다.

이에 맞서는 전북은 티아고와 이탈로 그리고 이승우를 앞세웠다. 김승섭 이영재 감보아 중원에서 호흡한다. 김태현 김영빈 조위제 김태환이 포백이다. 골문은 송범근이 지킨다.