'넘버7 에이스' 마사 VS 마테우스, 분위기 상반된 대전-안양 '외나무 승부'[현장 라인업]

Advertisement

Advertisement

[대전=스포츠조선 박찬준 기자]마사와 마테우스가 에이스 대결을 펼친다.

대전하나시티즌과 FC안양은 9일 대전월드컵경기장에서 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드를 치른다. 대전은 승점 35점으로 7위, 안양은 승점 34점으로 9위에 자리해 있다.

최근 흐름은 상반된다. 대전은 코리아컵 포함, 최근 8경기에서 6승2패를 기록 중이다. 대전의 최근 득점력은 어마어마하다. 7경기에서 17골을 넣었다. 코리아컵까지 포함하면, 8경기 20골이다. 앞서 20경기에서 23골에 불과했던 것을 감안하면, 그야말로 환골탈태다. 정재희, 루빅손, 마사 등 터져줘야 하는 선수들이 다 터졌다.

Advertisement

안양은 최근 좋지 않다. 7경기에서 단 1승 밖에 없다. 1승1무5패다. 유병훈 감독 사퇴설까지 겹치며 분위기도 어수선했다. 유 감독 잔류 선언 후 치른 강원전에서도 0대3 완패를 당했다. 분위기 반전이 절실하다.

대전은 4-2-3-1로 나섰다. 주민규가 원톱에 섰다. 2선에는 루빅손-마사-정재희가 자리했다. 이순민과 밥신이 중원을 꾸렸다. 이명재-안톤-조성권-강윤성이 포백을 이뤘다. 이창근이 골키퍼 장갑을 꼈다. 유강현, 서진수, 디오고, 김봉수, 김준범, 하창래 등이 벤치에 앉았다.

Advertisement

안양은 4-3-3으로 맞섰다. 최건주-블레이즈-아일톤이 스리톱을 이뤘다. 마테우스-이진용-크네제비치가 중원을 이뤘다. 김재현-권경원-김영찬-강지훈이 포백을 구성했다. 김정훈이 골문을 지켰다. 김운, 체현우, 대니 바커, 김보경, 김정현, 김동진, 이창용 등이 벤치에서 출발했다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com