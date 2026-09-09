[현장인터뷰] "이승우 오늘도 충분히 해줄 수 있다" 정정용 감독의 확실한 믿음 "전북, 경기장서 더 냉정해야"

한국프로축구연맹

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[강릉=스포츠조선 김대식 기자]정정용 전북 현대 감독은 이승우에 대한 신뢰가 있었다.

전북은 9일 강릉하이원아레나에서 강원과 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드 경기를 치른다. 이번 경기의 승자는 2위 경쟁에서 매우 유리한 위치를 선점할 수 있다.

전북은 티아고와 이탈로 그리고 이승우를 앞세웠다. 김승섭 이영재 감보아 중원에서 호흡한다. 김태현 김영빈 조위제 김태환이 포백이다. 골문은 송범근이 지킨다. 도도가 벤치에서 출발한다.

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정 감독은 "도도는 전북 오자마자 바로 안 좋았던 부분이 있었다. 그래도 가진 게 있는 선수다. 컨디션이 100% 아니라 조심스럽지만 오늘쯤에 감각을 올리는 게 좋을 것 같았다"고 설명했다.

강원은 최근 부상자가 많아 압박 축구 대신 실리적인 선택을 내렸다. 정 감독은 이를 경계했다. "강원이 지금 가지고 있는 인적 가용을 최대한으로 하고 있는데 결과까지 나온다. 우리가 부담스러운 부분이 없지 않아 있다. 90분의 경기를 잘해야 한다. 순간마다 집중할 필요가 있다"고 경계했다.

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2026년 북중미월드컵 이후 연승이 없는 전북이다. 치고 올라갈 만하면 기세가 꺾인다. 정 감독은 "경기력으로 좋았던 부분도 있다. 데이터를 보고, 문제점을 찾는다. 다만 이기기 위해서 더 냉정할 필요는 있다. 꼭 내려선 팀을 상대로 덤비다가 역습으로 실점할 때가 있기 때문"이라고 평가했다.

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전북이 기대하는 건 역시 이승우다. 최근 기세가 좋다. 정 감독은 "지금 역할을 충분히 오늘도 경기장에서 기대하고 있다. 체력적으로 좋아진 부분도 있다. 수비도 적극적으로 해야 한다. 후반이 됐을 때 체력이 떨어지면서 집중력이 낮아질 때가 있는데, 그걸 잘 활용할 필요가 있다"고 했다.