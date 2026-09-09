[현장인터뷰] '재계약' 정경호 감독 "시즌 중 재계약 행운, 코리아컵 우승 조심스럽게 도전"

Advertisement

Advertisement

[강릉=스포츠조선 김대식 기자]정경호 강원FC 감독은 재계약을 건넨 구단에 감사함을 표했다.

강원은 9일 강릉하이원아레나에서 전북 현대와 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드 경기를 치른다. 이번 경기의 승자는 2위 경쟁에서 매우 유리한 위치를 선점할 수 있다.

강원은 김건희 김대원을 필두로 모재현 김동현 서민우 김도현 이유현 박호영 카림 강준혁 박청효를 투입했다. 지난 FC안양전에서 변형 스리백 전술로 3대0 대승을 거둔 만큼 기조를 유지했다. 9월 중순쯤 복귀가 유력했던 강투지와 고영준이 모두 벤치에서 출발하는 건 고무적이다.

Advertisement

정 감독은 "투지는 원래 뺐었다. 하지만 미팅하면서 20~30분 정도는 팀에 도움이 될 수 있다면 해보겠다고 해서 다시 넣었다"고 했다. 고영준이 복귀한 것도 고무적이다. 다만 안양전 이후 제시가 통증을 느껴 전력에서 이탈했다.

이번 경기를 앞두고 정 감독은 강원과 1년 재계약을 체결했다. "고향팀이다. 창단 멤버이기도 하고, 선수, 주장, 코치, 감독까지 하면서 스토리를 만들어가는 부분도 없지 않아 있다. 여러 조건보다는 강원에서 더 해야 겠다는 책임감이 컸다"고 언급했다. 이어 "시즌 중 재계약은 감독으로서 정말 행운이다. 감독하고 첫 재계약이다. 정말 감사하다"고 했다.

Advertisement

정 감독은 조심스럽게 향후 목표도 밝혔다. 코리아컵 우승 도전이다. 우승 후보들이 많이 탈락하면서 지금의 강원이라면 충분히 우승을 노려볼 수 있다는 판단.

Advertisement

재계약 후 첫 경기, 부담스러운 상대인 전북이다. 2위 경쟁을 위해서라도 이겨야 하는 경기. 정 감독은 "이승우의 재능적인 부분들, 티아고의 한 방, 이영재 왼발에서 나오는 세트피스 같은 것들. 조직적으로는 우리도 준비가 됐다. 하지만 조직 안에서 이 선수들을 어떻게 막을 것인지를 중점적으로 준비했다. 여기서 대응이 되면 좋은 결과를 가져올 수도 있을 것"이라고 평가했다.