'안양전 승부수' 디오고 대신 주민규 넣은 황선홍 감독 "다른 역할을 줬다"[현장 인터뷰]

사진제공=한국프로축구연맹

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[대전=스포츠조선 박찬준 기자]"주민규에게 다른 역할을 줬다."

황선홍 대전하나시티즌 감독의 설명이었다. 대전은 9일 대전월드컵경기장에서 FC안양과 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드를 치른다. 대전은 승점 35점으로 7위, 안양은 승점 34점으로 9위에 자리해 있다.

대전은 코리아컵 포함, 최근 8경기에서 6승2패를 기록 중이다. 대전의 최근 득점력은 어마어마하다. 7경기에서 17골을 넣었다. 코리아컵까지 포함하면, 8경기 20골이다. 앞서 20경기에서 23골에 불과했던 것을 감안하면, 그야말로 환골탈태다. 정재희, 루빅손, 마사 등 터져줘야 하는 선수들이 다 터졌다.

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대전은 4-2-3-1로 나섰다. 주민규가 원톱에 섰다. 2선에는 루빅손-마사-정재희가 자리했다. 이순민과 밥신이 중원을 꾸렸다. 이명재-안톤-조성권-강윤성이 포백을 이뤘다. 이창근이 골키퍼 장갑을 꼈다. 유강현, 서진수, 디오고, 김봉수, 김준범, 하창래 등이 벤치에 앉았다.

경기 전 만난 황 감독은 "승리가 없어서 심리적으로 힘들어 했는데, 지금은 이기다보니 선수들이 자신감을 좀 갖게 됐다. 하지만 아직 진행 중이라 살얼음판 같아서 더 집중해서 경기를 치러야 하지 않을까 싶다"고 했다. 공격진에 대해서는 "득점이 골고루 터져 고무적"이라고 했다.

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이날 대전은 지난 경기와 비교해 비슷한 라인업을 내세웠다. 황 감독은 "밸런스를 흐트러뜨리고 싶지 않았다"고 했다. 지난 경기에서 잘했던 디오고 대신 주민규를 넣은게 눈에 띄었다. 황 감독은 "주민규 역할에 변화를 줄 생각이다. 상대가 스리백 수비를 하면 경기를 주도해도 박스 안 타격이 쉽지 않아서, 그런 측면에서 일단 원톱을 놓았다"고 했다.

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황 감독은 안양의 경기력에 대해서는 경계했다. 황 감독은 "안양을 만나면 늘 어려운 경기를 했다. 마지막 2대1로 이겼을때 우리가 경기를 잘했는데, 사실 지난 제주전 때도 그렇고 전 경기는 의미가 없다. 상대가 오히려 지난 경기에서 패하면서 동기부여가 잘 되어 있을거기 때문에 신중하게 접근해야 한다"고 했다.

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"감독한지 18년 정도 된거 같은데 올해가 제일 힘든 것 같다"고 한 황 감독은 이날 승부처로 '선제골'을 뽑았다. 그는 "무조건 승점 3점을 따는게 목표다. 선제골을 빨리 하는게 중요하지만, 그렇다고 조급해 하면 안된다. 몰아칠때 득점을 할 수 있느냐가 중요하다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com