강원전 완패 후 이례적인 '쓴소리' 유병훈 감독 "선수들도 인정하더라. 부족한 부분 채우기 위해 소통했어"[현장 인터뷰]

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[대전=스포츠조선 박찬준 기자]"대전전, 단순하게 접근했다."

유병훈 FC안양 감독의 플랜이었다. 안양은 9일 대전월드컵경기장에서 대전하나시티즌과 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드를 치른다. 대전은 승점 35점으로 7위, 안양은 승점 34점으로 9위에 자리해 있다.

안양은 최근 좋지 않다. 7경기에서 단 1승 밖에 없다. 1승1무5패다. 유병훈 감독 사퇴설까지 겹치며 분위기도 어수선했다. 유 감독 잔류 선언 후 치른 강원전에서도 0대3 완패를 당했다. 분위기 반전이 절실하다.

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안양은 4-3-3으로 나섰다. 최건주-블레이즈-아일톤이 스리톱을 이뤘다. 마테우스-이진용-크네제비치가 중원을 이뤘다. 김재현-권경원-김영찬-강지훈이 포백을 구성했다. 김정훈이 골문을 지켰다. 김운, 체현우, 대니 바커, 김보경, 김정현, 김동진, 이창용 등이 벤치에서 출발했다.

경기 전 만난 유 감독은 "강원전에서 준비한 부분을 충분하게 보여주지 못했다. 감독으로서 부족하다고 느꼈다.부족한 부분을 보완하기 위해 선수들과 소통했다. 분위기가 좋고 안 좋고보다도 최근 상황이 안 좋았기 때문에 선수들과 긴 시간 동안 서로 소통하면서 어떻게 해야할 지에 대해 이야기를 나누는 시간을 가졌다"고 전했다.

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지난 강원전 패배 후 이례적으로 선수들에게 쓴 소리를 건넨 유 감독은 "선수들도 부족한 부분을 인정했다. 분명히 본인들도 변해야 한다는 걸 알고 있다. 그런 분위기를 만드는 건 감독 몫이고 선수들은 경기에 집중하게 했어야 하는데 감독으로서 미안하고 먼저 사과했다. 선수들도 경기에 집중하지 못했던 부분을 인정하고 다시 잘 준비하기로 의기투합했다"고 했다.

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유 감독의 승부수는 '심플'이었다. 유 감독은 "훈련도 중요한데 많은 걸 하기보다는 단순하게 접근하려고 준비했다. 예를 들어 측면 공략을 하기 위해서 상대 4-4-2 수비 형태를 상대할 때 어떻게 플레이 해야 공략할 수 있느냐를 조금 훈련했다. 너무 많은 걸 주입하기보다 단순하게 접근했다"고 설명했다.

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유 감독은 "대전이 다득점으로 공격력이 살아났다. 득점으로 이기는 것도 중요하지만, 현재 실점이 많고 득점이 저조하기 때문에 수비 안정감을 가져가는 데 집중했다. 가장 중요한 건 공수 밸런스인데 깨진 상황이기 때문에 극복해야 하는 게 관건"이라며 "최근 흔들리는 밸런스는 팀이 안고 있는 문제다. 외부나 내부나 인정하고 알고 있다. 여름에 더워지면서 체력이 떨어지다 보니 항상 여름에 이적 문제, 부상 문제가 겹치면서 많이 힘들었다. 그걸 메꾸기 위해 필요 이상으로 체력을 쓴다거나 더 움직이는 부분이 있기 때문에 어느 하나 문제라고 단정해서 볼 수는 없다"고 했다.

이날 원톱으로 배치된 블레이즈에 대해서는 "더 많은 활약을 해야 한다. 당연히 지금까지는 부진한 게 맞다. 조금씩 시간이 지나면서 팀과 호흡하는 부분에서 더 도움을 받을 수 있다. 부상 선수 때문에 팀 훈련 없이 바로 경기 투입되는 상황이었다. 본인도 정말 힘들었을 거라고 생각한다. 먼저 선수와 이야기를 했고 점점 시간이 지났기 때문에 그때보다 더 나아져야 한다고 이야기했다. 더 나아질 거라고 생각한다"고 했다.

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유 감독은 "6강 진입 목표는 변하지 않았다고 선수들에게 이야기했다. 더 중요한 건 휴식기 전 3경기다. 현재 상황에서 분위기를 바꾸는 게 더 중요하다. 6강에 가야한다라는 것보다는 현실의 목표를 집중하면서 준비했다"고 강조했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com