[K리그1 현장리뷰] 2위 울산만 웃었다...전북-강원, 1-1 무 '2위 경쟁 안갯속'

한국프로축구연맹

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[강릉=스포츠조선 김대식 기자]갈 길 바쁜 전북 현대와 강원FC 모두 웃지 못했다.

전북과 강원은 9일 강릉하이원아레나에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드 경기에서 1대1로 비겼다. 승점 1점씩 나눠가진 전북(승점 43)과 강원(승점 41)은 2위 울산 HD(승점 44) 추격에 실패했다.

2위 싸움의 분수령, 승자는 승점 6점을 가져갈 수 있는 매치. 경기 전 양 팀 감독은 모두 이승우를 언급했다. 정정용 전북 현대 감독은 "오늘도 경기장에서 충분히 기대하고 있다. 후반에 (서로) 체력이 떨어지면서 집중력이 낮아질 때, 그걸 잘 활용할 필요가 있다"고 했다. 정경호 강원 감독은 "이승우의 재능과 프리롤로 돌아다니면서 헤집어놓는 부분을 경계하고 있다"고 밝혔다.

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경기 전부터 키워드가 된 이승우가 경기 포문을 열었다. 전반 4분 만에 이승우가 페널티박스 바로 앞에서 유효 슈팅을 만들었다. 전북이 원했던, 강원은 경계하는 장면이었다.

전북은 개인 능력으로 해결했다. 이승우부터 시작이었다. 전반 15분 이승우가 중앙으로 수비를 모으자 이영재가 이탈로에게 전환 패스를 넣어줬다. 이탈로가 페널티박스로 접근해 과감하게 슈팅을 날렸다. 수비 맞고 굴절된 공이 그대로 골망을 흔들었다. 정경호 감독의 재계약으로 분위기가 들떴던 강릉하이원아레나가 조용해졌다.

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선제골을 넣은 전북에 필요한 건 '냉정'. 정정용 감독은 "이기기 위해서 더 냉정할 필요는 있다. 꼭 내려선 팀을 상대로 덤비다가 역습으로 실점할 때가 있기 때문"이라며 우려를 드러냈다. 전북은 선제골 흐름을 이어가지 못했다. 강원이 주도권을 잡고 전북을 공략했다. 전반 21분 모재현의 기습적인 슈팅은 전북을 위협했다. 괜찮았던 강원의 흐름은 부상으로 끊겼다. 강준혁이 햄스트링을 붙잡고 쓰러졌다. '부상 병동' 강원은 아직 발목이 좋지 않은 강투지를 투입할 수밖에 없었다.

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전반전을 잘 마친 전북은 정정용 감독이 주문했던 냉정이 후반전에도 유지될 것인지가 관건이었다. 강원의 조직력이 전북의 냉점함보다 더 빛났다. 후반 10분 골대를 위협한 카림의 슈팅부터 시작이었다.

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결국 강원이 승부를 원점으로 만들었다. 후반 11분 교체로 들어간 아부달라가 3분 만에 이유현의 크로스를 절묘하게 득점으로 연결했다. 조직력을 자신했던 정경호 감독의 말에는 이유가 있었다.

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전북은 강원의 페널티박스로 접근조차 못했다. 완전한 강원의 기세. 그러나 강원도 마무리의 완성도는 떨어졌다. 경기 막판까지 강원이 몰아쳤지만 역전골은 없었다. 전북과 강원의 경기에서 2위 울산만 웃었다. 강릉=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com