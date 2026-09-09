'주민규 1년만의 멀티골+밥신 시즌 첫 골' 대전, '마테우스 구단 역대 최다골' 안양에 3-2 역전승 '8경기 6승 질주+6위 점프'[현장 리뷰]

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[대전=스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌의 상승세가 멈출줄 모른다.

대전은 9일 대전월드컵경기장에서 열린 FC안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드 홈경기에서 주민규의 멀티골을 앞세워 3대2 역전승을 거뒀다. 대전은 2연승 포함, 최근 리그 8경기에서 6승2패라는 엄청난 기세를 이어갔다. 승점 3점을 추가한 대전은 승점 38점으로 6위를 지켰다. 안양은 사퇴 의사를 밝혔던 유병훈 감독이 돌아왔지만, 2연패에 빠졌다. 승점 34점으로 9위에 머물렀다

대전은 4-2-3-1로 나섰다. 주민규가 원톱에 섰다. 2선에는 루빅손-마사-정재희가 자리했다. 이순민과 밥신이 중원을 꾸렸다. 이명재-안톤-조성권-강윤성이 포백을 이뤘다. 이창근이 골키퍼 장갑을 꼈다. 유강현, 서진수, 디오고, 김봉수, 김준범, 하창래 등이 벤치에 앉았다.

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안양은 4-3-3으로 맞섰다. 최건주-블레이즈-아일톤이 스리톱을 이뤘다. 마테우스-이진용-크네제비치가 중원을 이뤘다. 김재현-권경원-김영찬-강지훈이 포백을 구성했다. 김정훈이 골문을 지켰다. 김운, 체현우, 대니 바커, 김보경, 김정현, 김동진, 이창용 등이 벤치에서 출발했다.

전반 10분만에 안양이 선제골을 넣었다. 블레이즈가 오른쪽에 있는 아일톤에게 빠르게 연결했다. 아일톤이 중앙으로 땅볼 패스를 찔렀고, 박스 안에 있던 블레이즈가 뒤에 있던 마테우스에게 내줬다. 마테우스가 왼발로 구석을 보고 감각적인 슈팅을 때렸다. 볼은 그대로 대전 골대 구석으로 향했다. 이창근 골키퍼가 몸을 날렸지만, 역부족이었다. 마테우스는 조나탄 모야가 갖고 있던 안양 역대 최다골(28골)과 동률을 이뤘다.

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대전이 반격했다. 13분 마사가 얻어낸 프리킥을 이명재가 문전으로 붙여줬다. 조성권이 헤더로 연결했다. 김정훈의 슈퍼 세이브에 막혔다. 24분에는 후방에서 넘어온 롱패스를 루빅손이 가슴으로 연결해줬다. 정재희가 뛰어들며 강력한 슈팅으로 연결했지만, 볼은 수비를 맞고 나왔다.

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32분 안양이 왼쪽에서 롱스로인을 시도했다. 블레이즈 머리에 맞고 아일톤에 향했다. 밥신이 걷어내는 과정에서 아일톤의 얼굴과 충돌했다. 경기 속행 후 주심은 VAR과 교신 후 온필드리뷰를 진행했다. 주심은 정상적인 챌린지로 보며 페널티킥을 선언하지 않았다.

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41분 대전이 밥신의 감각적인 패스에 이은 마사의 발리 슈팅으로 기회를 노렸지만, 제대로 맞지 않았다. 1분 뒤 멋진 패스워크에 이은 이순민의 강력한 슈팅은 같은 편 맞고 나왔다. 43분 대전이 좋은 위치에서 프리킥을 얻었다. 아크 정면에서 정재희가 오른발로 찬 프리킥은 살짝 넘어가 골대 윗그물을 흔들었다.

결국 전반은 1-0 안양의 리드로 마무리됐다.

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후반 시작과 함께 대전이 동점골을 넣었다. 후반 2분 밥신이 왼쪽 라인을 타고 오버래핑하던 이명재에게 스루패스를 찔렀다. 이명재가 낮고 빠른 크로스를 올렸고, 주민규가 슬라이딩하며 짤라 먹는 슈팅으로 안양의 골망을 흔들었다.

안양도 반격했다. 13분 역습 상황에서 마테우스가 찔러준 볼이 공격에 가담한 권경원에 향했다. 권경원의 강력한 슈팅은 강윤성의 발 맞고 아웃됐다. 17분에는 밥신이 아크 정면에서 마사의 패스를 받아 왼발 발리슈팅을 시도했지만, 골대를 넘어갔다.

대전이 역전골을 넣었다. 환상적인 골이었다. 20분 루빅손이 왼쪽을 침투하며 올린 볼이 제대로 맞지 않았다. 마사가 헤더로 돌려놨고, 아크 정면에 있던 밥신이 가슴으로 한명을 제친 후 강력한 왼발 슈팅을 때렸다. 볼은 빨랫줄 같이 뻗어나가며 그대로 안양 골망을 흔들었다.

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양 팀이 곧바로 변화를 줬다. 대전은 이순민 대신 김봉수를 넣었다. 안양도 블레이즈 대신 김운을 투입했다. 25분 대전이 좋은 기회를 만들었다. 김봉수의 패스를 받은 마사가 박스 안에서 볼을 키핑하며 슈팅 기회를 노렸다. 이내 상대 수비와 부딪혀 쓰러졌다. 마사는 페널티킥을 주장했다. 경기를 그대로 이어간 주심은 VAR과 교신 후 온필드리뷰를 실시했다. 권경원이 마사의 발을 밟았다며 주심은 페널티킥을 선언했다. 주민규가 키커로 나섰고, 깔끔하게 성공시켰다.

안양은 크네제비치, 이진용, 최건주를 빼고 김정현, 대니 바커, 채현우를 투입해 반격에 나섰다. 대전도 마사와 정재희를 빼고 김준범과 서진수를 넣었다. 대전은 36분 서진수와 조성권이 연이어 슈팅을 때렸지만 옆그물을 때렸다. 37분 안양도 반격했다. 아일톤이 빠른 스피드를 앞세워 오른발 슈팅까지 시도했지만, 골대를 넘어갔다.

38분 안양은 마테우스를 빼고 김보경을 넣었다. 39분 안양이 페널티킥을 얻었다. 코너킥 상황에서 흐른 볼을 김보경과 김준범이 경합했다. 김준범이 늦었고, 김보경이 쓰러졌다. 주심은 지체없이 페널티킥을 선언했다. 아일톤이 깔끔하게 성공시키며 추격의 불씨를 이어갔다.

대전은 44분 주민규와 루빅손을 제외하고 디오고와 유강현을 넣으며 굳히기에 들어갔다. 추가시간 10분이 주어졌다. 안양의 공세 속 대전도 반격했다. 53분 김준범의 슈팅은 골키퍼가 막아냈다. 54분 안양이 좋은 기회를 잡았다. 아일톤이 돌파하며 박스까지 치고들어갔고 골키퍼를 넘긴 볼을 수비가 육탄방어로 막아냈다. 결국 경기는 대전의 승리로 마무리됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com