[현장인터뷰] 후반전 완전히 밀린 전북...정정용 감독의 진단 "체력 떨어지며 턴오버 많이 나와"

한국프로축구연맹

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[강릉=스포츠조선 김대식 기자]정정용 전북 현대 감독은 선수단의 체력을 우려했다.

전북은 9일 강릉하이원아레나에서 열린 강원FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드 경기에서 1대1로 비겼다. 승점 1점에 그친 전북(승점 43)은 2위 울산 HD(승점 44) 추격에 실패했다.

정 감독은 "서로 쉽지 않은 경기였다. 선수들이 최선을 다했다. 이탈로가 골을 넣어서 자신감을 얻은 건 고무적이다. 아쉬운 건 승점 3점을 가져올 타이밍에 그렇지 못했다는 점이다. 팬들에게 미안하다. 토요일 경기가 중요하다. 3일 뒤 바로 경기라 고심하고 준비 잘하겠다"고 했다.

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전북은 선제골은 넣고도 흐름을 유지하지 못했다. 후반전에는 일방적으로 밀렸다. 정 감독은 "선수들이 많이 힘들어하더라. 체력이 떨어지며 볼 소유가 되어야 하는데 그렇지 못했다. 볼을 잃어버려 턴오버가 나왔다. 턴오버가 많이 나오면서 더 힘들었다. 지금 생각할 건 회복이다. 체력적으로 끓어올리는 게 중요할 것 같다"고 진단했다.

체력이 회복된다고 해도, FC서울전은 쉽지 않은 상대다. 강원전처럼 경기해서는 승리를 장담하기 어렵다. 정 감독은 "압박 위치를 올려야 할 것 같다. 수비 조직이 더 정렬될 필요가 있다. 결국은 3일 뒤 경기라 어떻게든 자신감, 준비하는 분위기를 만들어주는 게 중요할 것 같다"고 했다. 강릉=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com