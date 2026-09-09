'역전패' 유병훈 감독의 자책 "감독부터 정신차려서 '안양다움' 찾겠다"[현장 기자회견]

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[대전=스포츠조선 박찬준 기자]"감독부터 정신차려서 '안양다움'을 찾도록 하겠다."

유병훈 FC안양 감독의 아쉬움이었다. 안양의 부진이 이어지고 있다. 안양은 9일 대전월드컵경기장에서 열린 대전하나시티즌과의 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드 원정경기에서 2대3으로 역전패했다. 안양은 사퇴 의사를 밝혔던 유병훈 감독이 돌아왔지만, 2연패에 빠졌다. 승점 34점으로 9위에 머물렀다. 안양은 최근 8경기에서 단 1승 밖에 하지 못하고 있다.

안양은 전반 10분 마테우스가 선제골을 넣으며 기분 좋게 출발했다. 안양 구단 역대 최다골 타이였다. 하지만 후반 무너졌다. 후반 2분 주민규에게 동점골을 내준데 이어 20분 밥신에게 역전골을 허용했다. 이어 주민규에게 페널티킥까지 내줬다. 막판 아일톤이 페널티킥을 성공하며 추격했지만, 더이상 골을 넣지 못하며 무너졌다.

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경기 후 기자회견에 나선 유 감독은 "주중 경기였지만 많은 팬들이 오셨다. 죄송하다는 말씀 밖에 드릴게 없는거 같다. 수비에서 실점이 계속되고 있어서, 어떻게든 바로잡겠다. 포메이션이나 선수 변화를 통해 바로잡겠다. 그럼에도 불구하고 선수들은 긴시간 미팅을 통해 하고자 하는 부분이 조금은 나타났다. 노력해준 부분은 감사하지만, 승리까지는 부족하다. 감독부터 정신차리고 안양다움을 찾을 수 있도록 하겠다"고 했다.

유 감독은 "승리가 첫 목표였다. 그런 부분을 강조하다보니 공격적인 부분에서 원활하지 않았다. 실점을 최소화하기 위해 수비에 신경쓰다보니 공격에서 잘 되지 않았다"고 털어놨다. 이어 "상대 속공을 강조했다. 이 부분은 타이트하게 하면서 나름 따라줬다. 실점이 계속돼서 고치도록 하겠다"며 "전반 끝나고 상대 공격 방법에 우리가 대응할 수 있다고 생각했다. 미진한 부분에 대해 이야기했다. 디오고가 들어가면 공격적으로 붙으려고 했다. 이른 시간에 실점하면서 어렵게 됐다"고 했다.

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그래도 아일톤이 이날 좋은 모습을 보였다. 유 감독은 "부상 복귀 후 자기 역할을 하고 있다. 로테이션을 통해 시간을 분배해야 하는데 유키치가 아직 돌아오지 못해서, 어쩔 수 없이 쓰고 있다. 부상 우려가 있는데 잘 관리하겠다"고 했다.

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그는 마지막으로 "서로가 서로를 잡아주는 끈끈한 모습이 안양 다움이다. 그래야 공격도, 수비도 잘된다. 동선이나 움직임이 잘 안되고 있다. 패스도 힘들고, 수비도 어려워지고 있다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com