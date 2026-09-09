[현장인터뷰] "전북 내려앉게 만든 경기력 긍정적" 아쉬운 1점에도 칭찬한 정경호 감독

한국프로축구연맹

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[강릉=스포츠조선 김대식 기자]정경호 강원FC 감독은 선수들의 경기력을 칭찬했다.

강원은 9일 강릉하이원아레나에서 열린 전북 현대와의 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드 경기에서 1대1로 비겼다. 승점 1점에 그친 강원(승점 41)은 2위 울산 HD(승점 44) 추격에도 실패하고, 제주 SK(승점 42)에 밀려 5위로 하락했다.

정 감독은 "이른 실점으로 흔들릴 수 있었다. 강투지가 부상이 있는데도 나가겠다는 모습에 우리가 분위기를 잡아갈 수 있었다. 경기를 풀어가는 측면에서는 문제가 없었다. 전북이란 팀을 내려앉도록 경기했다. 경기력을 칭찬해주고 싶다. 들어올 수 있는 선수들이 많이 없었는데 이런 경기력이 나온 건 긍정적이다. 승점 1점은 아쉽겠지만 우리에게 좀 더 긍정적인 경기였다. 강준혁도 부상을 당해 큰 위기인데, 9월 경기에서 승점을 잘 유지해서 우리 목표인 파이널 라운드 그룹A에 가도록 하겠다"고 했다.

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전반 중반부터 경기력이 확실히 달라진 강원이다. 정 감독은 "실점에서 스트레스 받는 것 같아서 득점하든, 실점하든 냉정하게 경기할 필요가 있다고 했다. 후반전 일시적 조정을 해줬다. 어떻게 공간을 만들지 고민했다. 전북이 우리한테 대응하기 바빴다. 우리가 디테일하게 찬스를 살렸다면 했다. 전반 끝나고 선수들에게 냉정하자고 했던 게 도움이 됐던 것 같다"고 설명했다.

중원에 3명의 미드필더를 둔 게 주요했다. "상대 윙포워드가 우리 윙백을 맨투맨으로 따라가서 미드필더 1명 더 추가하는 게 좋을 것 같았다. 후반에는 김건희를 쉐도우 스트라이커 형태, 아부달라를 최전방에 놓아서 경기력에 도움이 됐다"고 했다.

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신민하, 이기혁이 빠진 상황에서 박호영이 기대 이상으로 잘해주고 있다. "실점이 있었지만 전술적인 밸런스가 괜찮았다. 신민하, 이기혁이 빠지면서 기회를 받지 못했던 박호영이 잘해주고 있는 건 긍정적이다. 잘하고 있지만 사소한 실수가 있다. 소통을 통해 잘 보완하면 충분히 경쟁할 수 있는 선수"라고 칭찬했다. 강릉=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com