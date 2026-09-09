잘나가는 황선홍 감독의 미소 "인내가 역전승의 힘, 밥신 부활 MF 운용에 큰 힘!"[현장 기자회견]

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[대전=스포츠조선 박찬준 기자]"인내를 갖고 한게 역전의 힘이다."

황선홍 대전하나시티즌 감독의 미소였다. 대전의 상승세가 멈출줄 모른다. 대전은 9일 대전월드컵경기장에서 열린 FC안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드 홈경기에서 주민규의 멀티골을 앞세워 3대2 역전승을 거뒀다. 대전은 2연승 포함, 최근 리그 8경기에서 6승2패라는 엄청난 기세를 이어갔다. 승점 3점을 추가한 대전은 승점 38점으로 6위를 지켰다.

대전은 전반 10분 마테우스에 선제골을 내줬지만, 후반 승부를 뒤집었다. 후반 2분 주민규의 동점골에 이어 20분 밥신이 역전골을 터뜨렸다. 이어 주민규가 페널티킥으로 쐐기골까지 넣었다. 막판 아일톤에게 페널티킥으로 추격을 허용했지만, 남은 시간을 잘지키며 귀중한 승점 3점을 더했다. 홈 4연승이다.

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경기 후 기자회견에 나선 황 감독은 "선제 실점 후에 흔들릴 수 있었다. 전반 포지셔닝이 잘 안맞았다. 후반 개선을 했다. 인내를 갖고 한게 역전의 힘이다. 선수들과 팬들에게 감사하다는 말을 전하고 싶다. 이틀 밖에 없기에 잘 회복해서 다음 경기 치르도록 하겠다"고 했다.

아일톤에게 추격골을 허용해 3-2가 된 이후 황 감독은 공격수들을 투입했다. 황 감독은 "경기 중 리드 상황에 스리백으로 바꾸고 했지만 사실 많이 사용하진 않았다. 오늘은 생각의 차이라고 생각한다. 앞에서 압박을 하고 앞에서 공을 소유하며 시간을 보내는 게 리드를 유지하는데 낫다고 생각했다. 다른 상황에선 스리백을 쓸 수 있겠지만 오늘은 후자가 낫다고 판단했다. 결과적으로 성공적이었다"고 답했다.

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황 감독은 "상대가 맨투맨을 쓰다보니 우리가 제로톱 형태로 접근했는데 풀백이 접근하다보니 포지셔닝이 안됐다. 상대가 역습을 노렸다. 전반에 기회를 만들지 못한건 아쉬운 부분이었다. 후반에는 개선이 됐다"고 했다.

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이날 멀티골을 넣은 주민규에 대해서는 "동점골 상황은 소중한 골이었다. 이로 분위기를 가져왔다. 의미있는 득점이었다. 계속해서 좋은 활약을 했으면 한다"고 했다.

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밥신의 시즌 첫 골도 큰 의미가 있었다. 황 감독은 "밥신이 살아나는게 미드필드 운영에서 큰 힘이 된다. 아주 훌륭한 득점이었다. 부상 때문에 어려웠는데 축하를 해줘야 할 것 같다. 밥신이 해주면 미드필드 운영에서 숨통이 트일 수 있다"고 했다.

황 감독은 마지막으로 "전체적으로 밸런스가 나아졌다. 경기 운영에 안정감이 생겼다. 아직 부족한 면들이 있다. 좋은 흐름을 타고 있기에 자신감을 갖고 있다. 리그는 좋은 상황을 얼마나 길게 끌고 가고, 안좋은 것을 얼마나 빨리 끊느냐가 중요하다. 이 흐름을 가져가도록 노력해야 하지 않나 싶다"고 했다.

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이어 "전반 끝나고도 급하지 않고 차분하면 기회를 만들거라고 이야기했고, 선수들도 그런 의견들이 많았다. 그런 것이 결과로 나오면 팀에 큰 힘이 생긴다. 긍정적인 요소가 많이 작용된 경기가 아닌가 싶다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com