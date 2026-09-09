[오피셜]'아틀레티코 7번' 이강인 사고쳤다! 韓 최초 역사 달성...데뷔전 데뷔골, 라리가 이달의 골 선정

사진=라리가

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인이 한국인 최초의 역사를 작성했다.

스페인 라리가는 9일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 8월 '이달의 골'에 이름을 올렸다. 이는 라리가 사무국이 매달 이달의 골을 시상한 이래 한국인 선수로는 최초 수상 사례다.

라리가 사무국은 이강인이 지난달 말라가CF전에서 터뜨린 골이 8월 최고의 골로 선정됐다고 밝혔다. 이강인의 이 골은 아틀레티코 마드리드 이적 후 공식 데뷔전에서 터진 데뷔골이기도 해 더욱 화제를 모았다.

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당시 경기는 0-0으로 팽팽하던 후반 25분에 이강인의 개인기가 승부의 물꼬를 텄다. 이강인은 오른쪽 측면에서 볼을 잡은 뒤 중앙으로 파고들며 수비수 여러 명을 잇따라 제쳤고, 강력한 왼발 중거리 슈팅으로 골문 상단 구석을 정확히 가르며 골망을 흔들었다. 이후 알렉스 바에나가 프리킥 골을 추가하며 아틀레티코는 2대0으로 승리를 가져갔다.

이번 수상은 라리가 전문가 위원회 투표(60%)와 팬 투표(40%)를 합산해 결정됐다. 이강인은 헤타페전에서 골키퍼 키를 넘기는 절묘한 중거리 슈팅으로 득점한 마리아노 디아스(데포르티보 알라베스), 비야레알전에서 강력한 오른발 슈팅을 성공시킨 세르히오 마르티네스(라싱 산탄데르)와 후보 3인에 함께 이름을 올렸다. 앞서 진행된 팬 투표 중간 집계에서는 한때 2위로 밀리며 수상이 불투명했지만, 최종 합산 결과 정상에 올랐다.

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이강인의 데뷔골 이후 스페인 현지 매체의 반응도 뜨거웠다. 스페인 매체 아스는 "그리즈만은 이제 더 이상 없지만, 그의 등번호 7번을 이어받을 선수가 나타났다. 바로 이강인이다"라며 극찬한 바 있다.

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라리가 측은 이강인의 이번 골이 이번 시즌 들어 처음 나온 '이달의 골' 수상작이라는 점도 함께 전했다. 이강인 개인으로서도 커리어 첫 이달의 골 수상이다.