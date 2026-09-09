[오피셜]'韓 축구 에이스' 이강인 해냈다! "걸작과 같다" 아틀레티코 마드리드 데뷔전-데뷔골, 라리가 '이달의 골' 첫 수상 영예

사진=스페인 프리메라리가 사무국 공식 채널 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인의 아틀레티코 마드리드(스페인) 데뷔전-데뷔골이 '이달의 골'로 선정됐다.

스페인 프리메라리가 사무국은 9일(이하 한국시각) 채널을 통해 '이강인이 8월 이달의 골을 수상했다. 그는 말라가를 상대로 팀을 승리로 이끄는 환상적인 골을 터뜨렸다. 이강인은 오른쪽 측면에서 공을 잡은 뒤 수비수 여러 명을 제치고 페널티 박스 안쪽으로 파고들었다. 상대 골문 상단 구석에 꽂히는 멋진 슈팅을 성공했다. 이강인은 아틀레티코 마드리드 소속으로 기록한 자신의 첫 골이자, 하나의 걸작과도 같은 이 득점으로 올 시즌 이달의 골 첫 수상의 영예를 안았다'고 공식 발표했다.

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이강인은 지난달 20일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전에서 결승골을 꽂아 넣으며 팀의 2대0 승리를 이끌었다. 벤치에서 경기를 시작한 그는 0-0으로 팽팽하던 후반 12분 카를로스 마르틴 대신 그라운드를 밟았다.

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호시탐탐 상대 골문을 노리던 이강인은 후반 25분 골 폭죽을 쏘아 올렸다. 다비드 한츠코가 건넨 긴 크로스를 잡아 수비 3명을 따돌리고 강력한 왼발슛을 날렸다. 이강인의 발끝을 떠난 볼은 말라가 반대편 골문 구석을 정확히 뚫었다. 그는 아틀레티코 마드리드 공식 데뷔전에서 결승골을 기록하며 팀에 승리를 선물했다. 스페인 무대에서 득점포를 가동한 것은 레알 마요르카에서 뛰던 2023년 5월 빌바오와 경기 이후 3년 3개월 만이다.

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이강인의 득점으로 리드를 잡은 아틀레티코 마드리드는 알렉스 바에나의 쐐기골까지 묶어 승리를 완성했다. 이강인은 경기 최우수선수(MVP)로 선정됐다. 경기장을 가득 채운 7만여 관중은 "이강인"을 연호하며 새 에이스의 등장을 환호했다.

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경기 뒤 극찬이 쏟아졌다. 디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 "이강인은 경기 상황에 맞춰 유연하게 뛰는 선수다. 자신의 팀에 헌신하는 선수다. 그런 모습을 대표팀에서도, 그가 이전에 뛰었던 팀들에서도 봐왔다"고 칭찬했다. '마르카'는 '아틀레티코 마드리드가 그들의 새로운 영웅을 연호했다. 이강인이라는 새로운 영웅을 발견했다'고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com