"체육교사 뽑나요?" 벤투의 일갈...'서류 완벽한 클린스만이 과르디올라에 앞서는 모순' 사상 첫 A대표팀 공채가 남긴 숙제

23일 축구국가대표팀 벤투 감독과 정우영이 미디어센터에서 공식 기자회견을 했다. 기자회견에 참석한 정우영. 도하(카타르)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2022.11.23/

사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 박찬준 기자]"체육교사 뽑나요?" 공개채용 조건을 본 파울루 벤투 감독의 '촌철살인'이었다.

당초 벤투 감독은 이번 대한민국 축구 국가대표팀 사령탑 공채에 지원할 예정이었다. 6경기 임시 체제였지만, 상관없었다. 벤투 감독은 이미 사단 구축까지 마친 상태였다. 하지만 지원 서류 작성 과정에서 발을 뺐다. 생각보다 더 빡빡한 조건에 고개를 저었다. "축구 감독을 뽑는 것 같지 않다"는 말과 함께, 결국 지원을 포기했다.

사상 첫 A대표팀 감독 공채는 결국 '엔리케 오른팔' 로베르토 모레노 감독(스페인)의 선임으로 마무리됐다. 우여곡절이 있었지만, 공채 방식은 긍정적인 평가를 받았다. 이렇다 할 잡음도 없었고, 뽑힐 감독이 뽑혔다는 반응이었다. 선임 과정을 진두지휘한 현영민 전력강화위원장은 "공채가 국민 여러분께 신뢰를 조금이나마 회복하는 방법이라고 판단했다"고 했다.

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사진캡처=대한축구협회 SNS

사실 전강위 내부적으로는 공채 방식에 대한 갑론을박이 있었다. 'A대표팀 감독을 공채로 뽑는 것이 맞냐'는 의구심이 컸다. 앞서 U-20 대표팀과 올림픽대표팀 감독을 공채로 뽑았지만, A대표팀은 또 다르다. 물론 잉글랜드축구협회가 공채로 토마스 투헬 감독을 뽑기도 했다. 하지만 좋은 후보들의 구미를 끌 수 있는 잉글랜드와 달리, 한국은 어느 정도 수준의 감독이 지원할지 미지수였다. 그럼에도 대한체육회의 강력한 의지로 공채를 택했다.

문제는 조건이었다. 대한체육회의 방식을 준용하자니 축구계 현실과 차이가 있었다. 전강위가 매주 소집될 정도로 속도를 냈지만, 초반 선임 작업이 더뎠던 이유가 여기에 있다. 대한체육회의 기준과 조건을 '축구화'시키는 데 많은 시간이 들었다. 그럼에도 유럽의 시각에서 봤을 때, 여전히 조건은 빡빡했다. 벤투 감독을 비롯해 한국행에 관심을 가졌던 많은 지도자가 지원하지 않은 이유다.

사진캡처=대한축구협회 SNS

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서류 적격 심사부터 벽에 부딪혔다. 대한축구협회(KFA)가 마감 전 미비하게 서류를 제출한 후보에게 보충 자료를 요구했지만, 조건을 충족시키지 못하는 후보들이 많았다. 22명의 지원자 중 절반 이상이 조건 불충족으로 심사조차 받지 못하고 탈락했다. 사단 형태로 진행된 만큼, 코치들의 자격도 중요했다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 경험한 감독이 코치 역시 EPL 출신으로 채워 지원했지만, 함께할 한국인 피지컬 코치 1명이 2급 스포츠지도사자격증이 없어 탈락한 사례도 있었다.

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몇몇 전강위원들이 아쉬움을 토로했지만, 처음 설정한 자격 조건을 바꿀 수는 없었다. 전북을 2관왕으로 이끈 거스 포옛 감독 역시 서류 문턱을 넘지 못했다. 포옛 감독도 서류를 준비하며 불만을 토로한 것으로 전해졌다. 현 위원장도 "전체 코칭스태프를 공개 형태로 진행하고 정량적인 평가를 진행하다 보니, 감독 지원자는 매우 훌륭한데 함께 지원한 코치진의 수준 미달로 서류 탈락하는 아쉬운 사례 등도 발생했다"고 말했다.

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현행 공채 방식은 '누구' 보다는 '어떻게'에 방점이 찍혀 있다. 정작 '어떤 축구를 펼치는지', '이 축구가 우리와 맞는지'에 대한 논의가 후순위로 밀렸다. 지금과 같은 방식이 이어진다면 서류가 완벽한 클린스만이 서류가 부실한 과르디올라를 이길 수밖에 없다. 당분간 공채 방식이 이어진다고 봤을 때, 조건과 방법에 대한 재조정이 필요하다. 현 위원장도 "우리에게 맞는 최적의 감독을 데려오기 위해서는 절차적 정당성을 확보하는 방향을 모색하되 장단점을 잘 고려해야 할 것 같다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com