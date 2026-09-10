양민혁 눈물나게 고마워! 히샬리송 죽다 살아났다→'토트넘 탈출' 마지막 기회…"규정상 브라질 임대 이적 가능해"

히샬리송. 사진=ESPN 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]히샬리송은 여전히 팀을 떠나기 위해 몸부림치고 있다. 남은 선택지는 두 곳 정도로 추려진다.

영국 기브미스포츠는 9일(한국시각) '토트넘의 공격수 히샬리송은 여전히 팀을 떠나기 위한 이적을 성사시키려 하고 있다'며 '히샤를리송이 임대로 팀을 떠나는 것이 가능하다는 것을 확인했다'고 보도했다.

AP연합뉴스

히샬리송은 지난 여름 이적시장 내내 팀을 떠나고 싶다는 의사를 표출했다. 그러나 같은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 소속팀 에버턴과 트라브존스포르(튀르키예) 등의 관심이 있었음에도, 두 구단 모두 토트넘과 합의에 이르지 못했다. 현재 전세계 대부분 리그의 이적시장이 문을 닫으면서 히샬리송의 선택지는 점점 줄어들고 있다. 검토해 볼 수 있는 선택지는 두 곳 정도가 남아 있다. 바로 포르투갈과 브라질 이적시장이다. 두 이적시장 모두 9월 12일에 문을 닫는다.

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브라질 매체들은 히샬리송이 조국으로 복귀하는 데 동의했으며, 바스쿠 다 가마가 그를 임대로 영입하려 하고 있다고 보도했다. 이와 관련해 FIFA 규정상 한 구단은 다른 축구협회 소속 구단에 6명보다 많은 선수를 임대할 수 없다는 반론이 제기됐다. 이 때문에 완전 영입이 아니고서는 히샬리송이 브라질로 떠나지 못할 것이란 주장이 있었다.

로이터연합뉴스

하지만 풋볼런던의 알레스데어 골드 기자는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 히샬리송의 임대가 가능하다고 설명했다. 이는 토트넘의 현재 임대 선수 7명 가운데 3명이 21세 이하 선수이기 때문이다. 이들은 해당 규정의 적용 대상에서 제외된다는 것이다. 이 중 한 명은 20세인 양민혁이다. 양민혁의 어린 나이가 히샬리송에게 간접적인 도움을 준 셈이다.

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다만 임대 이적은 토트넘에게 이상적인 시나리오는 아니다. 히샬리송이 임대로 떠날 경우 토트넘이 계약 연장 옵션을 발동하지 않는다면 1년 뒤 자유계약으로 팀을 떠날 수 있기 때문이다. 히샬리송은 지금 나가지 못한다면 난처한 상황에 처하게 된다. 토트넘은 이미 히샬리송을 EPL 전반기 25인 명단에 포함하지 않았다. 떠나지 못한다면 1월까지 경기에 나서지 못한 채 구경만 해야 한다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com